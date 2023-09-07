國慶焰火9／18試放　台中市府公布最佳觀賞點、管制區域

▲2023國慶焰火9月18日將在中央公園進行試放。（圖／資料照片，圖為2022年國慶焰火）



記者游瓊華／台中報導

112年國慶焰火今年在台中市登場，市長盧秀燕今天在市議會接受質詢時表示，市府預計將湧入50萬人，坦言「想到就頭皮發麻」。盧秀燕也提到，因中央公園地勢低，周邊有多處可觀賞煙火，大家不必全都湧入中央公園，建議可在周邊觀看，預計9月18日將試放，民眾可以測試在哪看視角最好。

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▲盧秀燕宣布國慶焰火9/18進行試放。（圖／記者游瓊華攝）



市府也推薦中央公園周邊相關最佳觀賞點，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等，民眾可盡情觀賞璀璨煙火。

民政局表示，今年國慶焰火將於9月18日晚間9時於中央公園進行5分鐘的試放，預計試放1500發焰火彈，民眾將有機會搶先目睹精彩焰火。

民政局指出，當天試放期間，「落焰管制區」，包括經貿五路以南、經貿路一段以西、大鵬路以北、凱旋路以東範圍，將實施交通管制，自9月18日晚上8時起至9時30分止禁止人車通行，請民眾多加留意。

另外，「佈彈區」，包括經貿路一段以西、經貿五路以南、啟航路以東、敦化路二段以北範圍，將自9月18日當天中午12時開始進場佈置焰火彈，當天中午12時至晚間9時30分禁止人車通行，請附近住家與民眾留意。