　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶焰火9／18試放　台中市府公布最佳觀賞點、管制區域

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

▲2023國慶焰火9月18日將在中央公園進行試放。（圖／資料照片，圖為2022年國慶焰火）

記者游瓊華／台中報導

112年國慶焰火今年在台中市登場，市長盧秀燕今天在市議會接受質詢時表示，市府預計將湧入50萬人，坦言「想到就頭皮發麻」。盧秀燕也提到，因中央公園地勢低，周邊有多處可觀賞煙火，大家不必全都湧入中央公園，建議可在周邊觀看，預計9月18日將試放，民眾可以測試在哪看視角最好。

▲盧秀燕宣布國慶焰火9/18進行試放。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕宣布國慶焰火9/18進行試放。（圖／記者游瓊華攝）

市府也推薦中央公園周邊相關最佳觀賞點，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等，民眾可盡情觀賞璀璨煙火。

民政局表示，今年國慶焰火將於9月18日晚間9時於中央公園進行5分鐘的試放，預計試放1500發焰火彈，民眾將有機會搶先目睹精彩焰火。

民政局指出，當天試放期間，「落焰管制區」，包括經貿五路以南、經貿路一段以西、大鵬路以北、凱旋路以東範圍，將實施交通管制，自9月18日晚上8時起至9時30分止禁止人車通行，請民眾多加留意。

另外，「佈彈區」，包括經貿路一段以西、經貿五路以南、啟航路以東、敦化路二段以北範圍，將自9月18日當天中午12時開始進場佈置焰火彈，當天中午12時至晚間9時30分禁止人車通行，請附近住家與民眾留意。

ET快訊
快訊／台南急降雨！積水半個輪胎高　路面淹成河
應召妹喝「奶茶」秒昏睡！　慘遭性侵洗劫
《航海王》真人版誇張紀錄！　登84國Netflix冠軍
就在明天！一條龍網紅課程開跑　10大QA懶人包
iPhone 15將登場！　「新色耳機」搶先上架官網
逆子弒母分屍還稱「殺大豬」！　免死定讞
PS女孩「5新學妹剪影」曝光！　他認出嗨爆：峮峮接班人出現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去吃到飽想上廁所！老闆拒借「可去1公里外加油站」　他愣：整人嗎

最兇鬼月驚魂！台中一家6口遇「鬼打牆」　導航旺萊山跑到芎蕉山

快訊／中南部小心！大雷雨襲擊6縣市　山區暴雨國家警報又響

快訊／雨彈升級！17縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟炸屏東

國一英文「handsome」翻成帥氣的　秒被圈錯！媽媽傻：這麼嚴格

明年來不及！衛福部突改口：「65歲以上健保免費」後年才實施

國慶焰火9／18試放　台中市府公布最佳觀賞點、管制區域

快訊／大雷雨轟炸高屏　「災害告警」國家警報大響！

教部砸52億吸引國際生來台留台　越菲印尼3國先設海外招生基地

北市動物園門票擬調漲！民眾喊支持　園方：爭取保育員加給獎金

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

去吃到飽想上廁所！老闆拒借「可去1公里外加油站」　他愣：整人嗎

最兇鬼月驚魂！台中一家6口遇「鬼打牆」　導航旺萊山跑到芎蕉山

快訊／中南部小心！大雷雨襲擊6縣市　山區暴雨國家警報又響

快訊／雨彈升級！17縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟炸屏東

國一英文「handsome」翻成帥氣的　秒被圈錯！媽媽傻：這麼嚴格

明年來不及！衛福部突改口：「65歲以上健保免費」後年才實施

國慶焰火9／18試放　台中市府公布最佳觀賞點、管制區域

快訊／大雷雨轟炸高屏　「災害告警」國家警報大響！

教部砸52億吸引國際生來台留台　越菲印尼3國先設海外招生基地

北市動物園門票擬調漲！民眾喊支持　園方：爭取保育員加給獎金

旺旺保攜手元大銀　完成員工持股信託

不滿被影射「座車接送換官位」　新竹市府發言人施淑婷提告

快訊／台南急降雨！永康中正路涵洞積水半個輪胎高　路面淹成河

牧德8月營收月減逾15%　保守看待2023年表現

夏威夷旅遊遇帥哥陪玩！台女星驚爆險被「強迫買春」

陳冠伶舉重世錦賽傳捷報　勇奪女子55公斤級3金

宋楚瑜率團向國父獻花致敬！　參訪故居「巧遇」熱情雲林鄉親合影

傻眼！妹子當眾警車頂「脫褲露下體」放尿　警察嚇到不敢動彈

九層塔味狂飄！竟是「絕命毒師」父子檔種大麻338株　市值1億5　

大陸8月出口負成長　連續4個月跌勢

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

桃園51歲岳母嫌尪老　搞上女婿「有把你包住嗎？」

搞上女婿　桃園岳母喊冤：是他拐我！

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

媽被女婿「拐去汽旅309」嗆沒錢又醜！網狂求照片

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

更多熱門

相關新聞

小北百貨、赤鬼牛排通通破億成交　大里地價半年跳漲1成

小北百貨、赤鬼牛排通通破億成交　大里地價半年跳漲1成

台中市大里區自4月以來，陸續傳出多筆「億級」交易案，包括位於國光路二段的選手村撞球館、小北百貨，德芳南路上的赤鬼牛排店，皆由不同法人買下。信義房屋專家表示，該區地價半年前約每坪78萬元，近期交易地價直跳每坪86萬元，顯示區段十分火熱。

撞女騎士肇逃「以為她沒受傷」警打臉

撞女騎士肇逃「以為她沒受傷」警打臉

潤隆每坪331.5萬買文商段土地　登水湳新地王

潤隆每坪331.5萬買文商段土地　登水湳新地王

為籌生活費　22歲男不工作當藥頭被逮

為籌生活費　22歲男不工作當藥頭被逮

輪胎被路吃了！男嗆「扯鈴的扯」擬提國賠

輪胎被路吃了！男嗆「扯鈴的扯」擬提國賠

關鍵字：

國慶焰火台中

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

NIKE新鞋打對折現省2千

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

普丁被爆「早已死亡」

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面