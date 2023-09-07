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社會 社會焦點 保障人權

台中女停紅燈被猛撞！肇事男「以為她沒受傷」逃逸　被警打臉

▲▼。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市一名黃女遭另名陳男撞上，對方肇事逃逸，自稱趕著上班、以為對方沒受傷，警察拿出監視器畫面，將他依法送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名黃女日前行經北屯區時停等紅燈時，突遭後方一名陳男騎車撞上，2人連人帶車重摔，黃女報警後，對方卻突然加速離開，肇事逃逸。警方循線找到陳男，他自稱身體不適，當下趕著上班，以為對方沒受傷才離開，員警拿出監視器鐵證，證明2人都倒地受傷，戳破他的謊言，偵訊後將陳依法送辦。

第五警分局初步調查，8月22日10時許，38歲黃女騎乘機車，沿北屯區熱河路直行，在崇德二路口停等紅燈，後方的39歲陳男騎乘機車重重撞上黃女，導致2車倒地，車上物品更是散落一地，黃女手腳受到擦挫傷。

▲▼。（圖／記者許權毅翻攝）

▲2車在機車停等區碰撞，均倒地重摔。（圖／記者許權毅翻攝）

黃女一邊撿起散落的雜物，並告知陳男已經報警處理時，陳男卻突然加速離開，也並未留下任何聯絡資訊。員警到場後，先安撫黃女情緒，製作事故現場資料，並讓黃女前去醫院治療，經查後，鎖定騎乘黑色機車的陳男，要求到派出所製作筆錄。

▲▼。（圖／記者許權毅翻攝）

陳男在4日前往派出所，自稱因為當下身體不舒服，還要趕著去上班，沒有發現黃女受傷，才會離開現場，但是監視器畫面明顯拍下，2人倒地重摔受傷，讓陳男啞口無言，被警方依肇逃、過失傷害罪嫌送辦。

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