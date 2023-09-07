宋楚瑜率團向國父獻花致敬！　參訪故居「巧遇」熱情雲林鄉親合影

▲ 宋楚瑜一、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿參訪孫中山故居 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／中山報導

親民黨主席宋楚瑜、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿等一行今（7）日抵達廣東中山，首站來到國父孫中山故居中山翠亨村。宋楚瑜特地率團向孫中山遺像行三鞠躬禮，以及緬懷讀誦其遺囑，提醒台灣民眾莫忘國父遺訓。參訪期間，正好巧遇雲林來的鄉親，大家現場高喊「主席好！」要求拍照留念，氣氛相當熱情。

親民黨主席宋楚瑜率團昨6日抵達珠海，今7日上午前往廣東中山參加第五屆海峽兩岸中山論壇開幕式。大會開始前，宋楚瑜一行，以及東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿特地前往國父孫山中故居翠亨村參訪。

▲ 宋楚瑜向孫中山遺像獻花 。（圖／記者任以芳攝）

宋楚瑜代表台灣團嘉賓向國父在向獻花，行三鞠躬禮。儀式結束後，宋楚瑜特地在現場讀孫中山《遺囑》全文，「余致力國民革命凡四十年，其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗深知欲達到此目的，必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。現在革命尚未成功，凡我同志，務須依照余所著《建國方略》、《建國大綱》、《三民主義》及《第一次全國代表大會宣言》，繼續努力，以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約，尤須於最短期間促其實現。是所至囑！」

讀誦遺囑後，宋楚瑜相當感性補充說，「中山先生遺訓是和平、奮鬥、救中國，中山先生恢復中華民族的光榮歷史文化，為世界和平大同的遺志，我們在台灣所有鄉親永誌不忘。」

宋楚瑜接著說，「再一次，請我們所有今天來翠亨村各位鄉親，再一次鞠躬，向中山先生遺像行最敬禮！ 鞠躬！」語畢，他率領台灣嘉賓團向孫中山先生獻上深深的一鞠躬。

▲ 雲林鄉親向宋楚瑜握手合影 。（圖／記者任以芳攝）

會後，宋楚瑜一行參訪國父孫中山故居，沿途巧遇雲林來鄉親朋友，所有人見到宋楚瑜十分興奮，立刻高喊「主席好！」紛紛上前握手致意。

雲林鄉親超級熱情，現場邀請宋楚瑜一起合影，提醒說「來來！看這邊」喬出最好的拍照角度。宋楚瑜也十分親切，與大家拍照留影，所到之處不少人主動上前握手。

▲ 孫中山故居 。（圖／記者任以芳攝）

接著，宋楚瑜一行正式參訪孫中山故居，這是一幢磚木結構、中西結合、獨具特色的兩層樓房。圍牆環繞庭院，樓房外牆面仿西方建築，紅牆、白線、綠釉瓶式欄桿。屋頂女兒牆正中飾有光環，下塑一隻口銜錢環的蝙蝠，樓房內設計採取中國傳統的建築形式。

走進生前居住臥室、客廳等，傢俱十分簡樸，保存孫中山當年用過的大木床、梳妝台和椅。根據歷史記載，1892至1895年、1912年孫中山都曾在此住過。二樓是孫中山日常使用過的書桌、台椅、鐵床，牆上掛著孫中山17歲時的照片。

大約進行一小時參訪後，宋楚瑜一行預計參加下午3點半「五屆海峽兩岸中山論壇開幕式」。大陸方面與會嘉賓有廣東市委書記郭文海、大陸國台辦主任宋濤、前海基會會長高孔廉等人。

據了解，本屆活動聚焦孫中山先生精神，大陸方面與台灣將簽訂相關經濟合作協議，兩岸嘉賓共同開啟論壇與經貿交流文化系列活動。

▼五屆海峽兩岸中山論壇開幕式。（圖／記者任以芳攝）