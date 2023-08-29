獨立參選總統「歷年5組過關0當選」　連署最低門檻29萬

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，並且展開連署。我國自從1996年民選總統以來，只有5組人馬順利通過連署門檻（約29萬人），但目前仍未有獨立參選的候選人當選的紀錄。

▲郭台銘正式宣布投入2024大選。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘28日上午召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布將以獨立參選人的身分投入2024總統大選，並展開連署。郭陣營還找來核能流言終結者創辦人黃士修，擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問；至於副手人選，外傳鎖定無黨籍立委高金素梅，但郭台銘表示，心中已有副手人選，時間到了一定會向大家報告。

針對2024總統大選，中選會期程顯示，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金100萬元，連署期間為9月19日至11月2日，也就是說，必須要在45天內完成連署。如果是以連署方式獨立參選，除了要達到連署人數約29萬人的門檻，同時還要提出副手人選。

▲1996年之後，以連署方式參選總統的候選人。（點圖可放大）

我國自1996年民選總統以來，順利以連署方式獨立參選總統大選共有5組人馬，分別為1996年林洋港、郝柏村；1996年陳履安、王清峰；2000年宋楚瑜、張昭雄；2000年許信良、朱惠良；2012年宋楚瑜、林瑞雄，但尚未出現獨立參選候選人當選的紀錄。

▼宋楚瑜曾兩度以連署方式獨立參選總統大選。（資料照／記者屠惠剛攝）