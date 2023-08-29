　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨立參選總統「歷年5組過關0當選」　連署最低門檻29萬

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，並且展開連署。我國自從1996年民選總統以來，只有5組人馬順利通過連署門檻（約29萬人），但目前仍未有獨立參選的候選人當選的紀錄。

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘正式宣布投入2024大選。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘28日上午召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布將以獨立參選人的身分投入2024總統大選，並展開連署。郭陣營還找來核能流言終結者創辦人黃士修，擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問；至於副手人選，外傳鎖定無黨籍立委高金素梅，但郭台銘表示，心中已有副手人選，時間到了一定會向大家報告。

針對2024總統大選，中選會期程顯示，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金100萬元，連署期間為9月19日至11月2日，也就是說，必須要在45天內完成連署。如果是以連署方式獨立參選，除了要達到連署人數約29萬人的門檻，同時還要提出副手人選。

▲歷屆正副總統參選連署紀錄一次看。（圖／《ETtoday新聞雲》製）

▲1996年之後，以連署方式參選總統的候選人。（點圖可放大）

我國自1996年民選總統以來，順利以連署方式獨立參選總統大選共有5組人馬，分別為1996年林洋港、郝柏村；1996年陳履安、王清峰；2000年宋楚瑜、張昭雄；2000年許信良、朱惠良；2012年宋楚瑜、林瑞雄，但尚未出現獨立參選候選人當選的紀錄。

▼宋楚瑜曾兩度以連署方式獨立參選總統大選。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼宋楚瑜五度參選總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
《戲說》女星20歲當街被擄！歹徒硬拖她進車內　15mins驚
苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事：誰敢說他一定不會這麼做？
福原愛公司悄悄關了！　哥哥原是公司代表…爆兄妹關係生變
蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大
颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警　預估警戒區曝
蘇拉還在增強！這天起「南台灣整坨紫爆」豪雨彈炸2天　路徑有變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事：誰敢說他一定不會這麼做？

獨立參選總統「歷年5組過關0當選」　連署最低門檻29萬

財經網美開噴「旅美教授」翁達瑞：出征MLB　搞得台灣人像鄉巴佬

館長崩潰飆罵「郭柯侯」：看到那些小人得志嘴臉　你們可以忍嗎！

盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」

三星第2代The Freestyle微型智慧投影機　160吋智慧拼接投影升級HDR10+

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

郭台銘買「BNT疫苗」打過該報恩嗎　PTT鄉民喊：一定連署

快訊／楊志良「家暴說」最新聲明　針對特定人群道歉了

傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

蘇拉「午後變強颱」最早20:30發海警！9／1可能有雙颱效應

要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事：誰敢說他一定不會這麼做？

獨立參選總統「歷年5組過關0當選」　連署最低門檻29萬

財經網美開噴「旅美教授」翁達瑞：出征MLB　搞得台灣人像鄉巴佬

館長崩潰飆罵「郭柯侯」：看到那些小人得志嘴臉　你們可以忍嗎！

盧秀燕表態挺侯友宜：他是不會花言巧語的「大直男」

三星第2代The Freestyle微型智慧投影機　160吋智慧拼接投影升級HDR10+

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

郭台銘買「BNT疫苗」打過該報恩嗎　PTT鄉民喊：一定連署

快訊／楊志良「家暴說」最新聲明　針對特定人群道歉了

傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

蘇拉、海葵可能「藤原效應」　全台風雨最大時間曝

《戲說》女星20歲當街被擄！歹徒硬拖她進車內…15mins驚悚過程曝

行人地獄+1！工人開車貿然左轉撞死過馬路婦　判刑8個月

福原愛公司悄悄關了！　哥哥原是公司代表…爆兄妹關係生變

群光集團加入RE100　2030年100%使用再生能源

只出一張嘴！3星座老闆「不食人間煙火」　第1名心機重

烏軍稱解放東南戰略要地！　往南挺進目標將俄軍切散成兩半

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事：誰敢說他一定不會這麼做？

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

直擊瘋搶！北京買不到海鹽　「湖鹽也缺貨」超市張貼不搶購標語

蛇突然飛到擋風玻璃上　泰國駕駛整車狂尖叫XD

政治熱門新聞

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

傳月領45萬當發言人　黃士修回應了

館長飆罵郭柯侯：看那些小人得志　你們可以忍

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

楊志良家暴說最新聲明　對特定人群道歉了

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」

胡采蘋噴翁達瑞：出征MLB讓台灣人像鄉巴佬

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

日學者觀察中共官媒「不歡迎郭台銘參選」　北京人士稱保送賴清德

盧秀燕表態挺侯友宜：他是「大直男」

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

郭台銘發言人是「土條哥」！招牌動作JoJo立爆紅

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

更多熱門

相關新聞

館長飆罵郭柯侯：看那些小人得志　你們可以忍

館長飆罵郭柯侯：看那些小人得志　你們可以忍

鴻海創辦人郭台銘28日上午召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布將以獨立參選人的身分，投入2024總統大選。館長陳之漢28日晚間的直播中，提及相關話題時，當場崩貴飆罵郭、柯、侯3人，看到那些「小人得志的嘴臉，你們可以忍嗎！」

盧秀燕表態挺侯友宜：他是「大直男」

盧秀燕表態挺侯友宜：他是「大直男」

曾「全裸露球」挺郭台銘！71歲恬娃狂喜

曾「全裸露球」挺郭台銘！71歲恬娃狂喜

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

楊志良家暴說最新聲明　對特定人群道歉了

楊志良家暴說最新聲明　對特定人群道歉了

關鍵字：

郭台銘宋楚瑜2024大選

讀者迴響

熱門新聞

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

LIVE／蘇拉海警發布！氣象局最新說明

獨家／李妍瑾答應男友求婚！

颱風假關鍵！蘇拉最快下半天陸警　預估警戒區曝

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

恭喜！林逸欣認秘婚1年　超帥老公曝光

蘇拉走鋼索擦邊台灣！專家曝2地恐暴雨關鍵

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面