加入民眾黨前「已找過宋楚瑜」　黃珊珊：2黨是很好的朋友

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲延攬前台北市副市長黃珊珊入黨成功，黃珊珊5日晚間遞出申請資料，6日上午通過並正式加入，但由於黃珊珊還擁有親民黨黨籍，與親民黨主席宋楚瑜之間的互動備受外界關注。黃珊珊下午說明，自己已有跟同事去找宋楚瑜說明，「親民黨跟民眾黨都是柔性政黨，本來就是很好的盟友。」

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊6日下午於台玻大樓接受媒體訪問，針對今日宣佈加入民眾黨的理由？黃珊珊表示，這是滿自然的事，這次因為幫忙柯文哲參加總統大選規劃，「我相信他會是很好的總統候選人。」並希望能幫忙盡一己之力、集結力量團結，爭取到各界支持，「所以我相信柯文哲，我也願意繼續支持他。」

至於民眾黨已經成立2年多，為何選在此刻加入？黃珊珊回應，他們一直很好的戰友，現在必須面對重要的總統大選，而自己一直協助選務，有很多工作要一起合作，加上外界也知道她與柯文哲理念幾乎一樣，「我相信這是很自然的事情，沒什麼特別問題。」

被問到有無和宋楚瑜報告？黃珊珊說，「跟同事們都有去說明了。」相信大家都很清楚，親民黨跟民眾黨都是柔性政黨，本來就是很好的盟友，「我相信大家對我都非常了解，這是我個人選擇，我也會承擔這樣結果。」而未來會不會考慮加入不分區立委名單？黃珊珊僅說，請外界不用幫她找工作，第一個要務是陪柯文哲出訪。

另外，由於黃珊珊為民眾黨選決會成員，會不會贊成不分區設「兩年條款」，也就是將立委4年任期拆成2個人當，意即1人當2年立委？黃珊珊回應，上次才開第一次會議，還會有後續討論，任何政黨在內部都有不同機制，等到討論結果出來後才會有明確方向，「但任何政黨都應該提出最好人選，每個政黨都有每個政黨的考慮，應該要尊重選決會的決議。」