　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加入民眾黨前「已找過宋楚瑜」　黃珊珊：2黨是很好的朋友

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲延攬前台北市副市長黃珊珊入黨成功，黃珊珊5日晚間遞出申請資料，6日上午通過並正式加入，但由於黃珊珊還擁有親民黨黨籍，與親民黨主席宋楚瑜之間的互動備受外界關注。黃珊珊下午說明，自己已有跟同事去找宋楚瑜說明，「親民黨跟民眾黨都是柔性政黨，本來就是很好的盟友。」

▲▼前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊6日下午於台玻大樓接受媒體訪問，針對今日宣佈加入民眾黨的理由？黃珊珊表示，這是滿自然的事，這次因為幫忙柯文哲參加總統大選規劃，「我相信他會是很好的總統候選人。」並希望能幫忙盡一己之力、集結力量團結，爭取到各界支持，「所以我相信柯文哲，我也願意繼續支持他。」

至於民眾黨已經成立2年多，為何選在此刻加入？黃珊珊回應，他們一直很好的戰友，現在必須面對重要的總統大選，而自己一直協助選務，有很多工作要一起合作，加上外界也知道她與柯文哲理念幾乎一樣，「我相信這是很自然的事情，沒什麼特別問題。」

被問到有無和宋楚瑜報告？黃珊珊說，「跟同事們都有去說明了。」相信大家都很清楚，親民黨跟民眾黨都是柔性政黨，本來就是很好的盟友，「我相信大家對我都非常了解，這是我個人選擇，我也會承擔這樣結果。」而未來會不會考慮加入不分區立委名單？黃珊珊僅說，請外界不用幫她找工作，第一個要務是陪柯文哲出訪。

另外，由於黃珊珊為民眾黨選決會成員，會不會贊成不分區設「兩年條款」，也就是將立委4年任期拆成2個人當，意即1人當2年立委？黃珊珊回應，上次才開第一次會議，還會有後續討論，任何政黨在內部都有不同機制，等到討論結果出來後才會有明確方向，「但任何政黨都應該提出最好人選，每個政黨都有每個政黨的考慮，應該要尊重選決會的決議。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
不只靜宜女大生　5名學生遭詐騙未返國
快訊／名嘴媽陳屍家中　相驗死因曝光
快訊／靜宜女大生入境緬甸！　確定去仰光
上公車滑落重摔　一家人開心吃飯...男嬰顱內出血死亡
超恐怖！客運下山「剎車失靈」　逆向狠撞多輛車
快訊／捷運萬大線工安意外　1人遭重壓失去生命跡象
張家界玻璃棧道「4人集體墜崖」嚇壞遊客！3男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨15個立委選區協調未果　將進行初選

蔡英文訪美外交大成功？　郭正亮舉「這件事」諷：明眼人都看得懂

爆前台鹽董座陳啟昱旗山千坪豪宅未登記　陳琬惠：陳其邁應盡快查

郭台銘喊要化解美中對抗　綠黨團讚有高度：若提出有效方法給他鼓掌

陸「台海巡航」將查兩岸船舶　陸委會：不方便、干擾的不文明做法

「郭柯配」破局？郭台銘爭取藍營提名　柯文哲未正面回答

六福村「狒狒之死」農業處輕罰5萬　他嗆：陳吉仲還在裝傻？

分析／郭台銘、侯友宜恐殺見骨？　拚民調也想當君子的權力盤算

她要侯友宜從實招來！愛心大平台40億善款　「恐淪選總統小金庫」

幕後／侯友宜動起來了？連假未休頻開會　「侯競辦應該隨時會成立」

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

民進黨15個立委選區協調未果　將進行初選

蔡英文訪美外交大成功？　郭正亮舉「這件事」諷：明眼人都看得懂

爆前台鹽董座陳啟昱旗山千坪豪宅未登記　陳琬惠：陳其邁應盡快查

郭台銘喊要化解美中對抗　綠黨團讚有高度：若提出有效方法給他鼓掌

陸「台海巡航」將查兩岸船舶　陸委會：不方便、干擾的不文明做法

「郭柯配」破局？郭台銘爭取藍營提名　柯文哲未正面回答

六福村「狒狒之死」農業處輕罰5萬　他嗆：陳吉仲還在裝傻？

分析／郭台銘、侯友宜恐殺見骨？　拚民調也想當君子的權力盤算

她要侯友宜從實招來！愛心大平台40億善款　「恐淪選總統小金庫」

幕後／侯友宜動起來了？連假未休頻開會　「侯競辦應該隨時會成立」

毒姑狂問「不來掃墓」？她聽小嬸嗆一句佩服：別惹四川姑娘

連假長+疫情緩「清明交通量增8%」　國5南下車潮創歷史第2大量

靜宜女大生失聯9天　教部統計：還有5名學生遭詐騙未返國

快訊／新店嬤「一身紅衣」氣絕亡！　檢警相驗死因曝光

東浪電音嗨翻杉原灣　清明連假台東湧52萬旅遊人次

酒駕零容忍！台東警方即日起全面執行酒駕大執法

椅子上「柴柴嬰兒」包緊緊！躺著看電視睡著　媽萌暈：牠個性像貓

民進黨15個立委選區協調未果　將進行初選

快訊／台南永康燈具工廠火警　濃煙大火猛竄消防搶救中

大谷翔平砸人後說Sorry！水手強打大讚：翔平是好男人

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

不只郭台銘　他也喊話國民黨：希望能被列入民調

柯延攬成功　黃珊珊入民眾黨

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫

快訊／郭台銘表態參選　侯友宜：一生守護中華民國

歷史性會晤！　蔡英文：台灣並不孤單

快訊／「票面價50倍」重罰黃牛！　政院修法杜絕亂象

總統家人低調現身僑宴！姊妹6年不見　蔡英文見家人也好開心

郭台銘未提想捍衛的價值！矢板明夫拋3問

大陸檢查兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

蔡英文讚眾議員像「加州陽光」　麥卡錫：台美共同維持亞洲自由民主

傳傅崐萁拉郭台銘PK侯友宜？　近郭人士：郭最信任的是黃健庭

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

更多熱門

相關新聞

「郭柯配」破局？柯文哲未正面回答

「郭柯配」破局？柯文哲未正面回答

鴻海集團創辦人郭台銘宣布爭取國民黨2024總統提名，且若最後民調是由侯友宜較高，使國民黨決定徵召對方，「我也會全力支持侯友宜」。郭台銘此番言論，也象徵著過去外界不斷傳出的「郭柯配」破局，對此，民眾黨主席柯文哲6日並未正面回應，僅說自己之後就要出國訪美了。

怕變內鬥！費鴻泰不願回應「費芯大戰」　受訪喊2次：阿彌陀佛

怕變內鬥！費鴻泰不願回應「費芯大戰」　受訪喊2次：阿彌陀佛

首例！詐騙基地台壓過業者　發釣魚簡訊狂詐300萬

首例！詐騙基地台壓過業者　發釣魚簡訊狂詐300萬

入民眾黨！黃珊珊：深信柯是正確選擇

入民眾黨！黃珊珊：深信柯是正確選擇

柯延攬成功　黃珊珊入民眾黨

柯延攬成功　黃珊珊入民眾黨

關鍵字：

北市台北市黃珊珊柯文哲宋楚瑜民眾黨親民黨

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

《麻辣鮮師》范筱梵離婚了！

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面