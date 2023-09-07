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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸聚焦孫中山精神　宋濤：和平統一是「解決台灣問題」最佳選擇

▲▼ 五屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣東中山報導

第五屆海峽兩岸中山論壇開幕式今（7）日在廣東中山舉行，親民黨主席宋楚瑜一行，660多位台灣嘉賓受邀參加。其中，大陸國台辦主任宋濤日前多次強調兩岸面臨「和與戰」問題，今日他致詞時再度重申，「以和平方式實現祖國統一，是解決台灣問題的最佳選擇」，同時在一中原則之下的「九二共識」，大陸方面願意與台灣各界有識之士開展廣泛深入的協商。

本屆中山論壇大陸方面出席嘉賓廣東省委書記黃坤明、廣東中山市委書記郭文海、大陸國台辦主任宋濤、廣東省常委王瑞軍；台灣方面嘉賓親民黨主席宋楚瑜、國民黨前代理主席林政則、前海基會副董事長高孔廉等。本屆活動聚焦孫中山先生精神，大陸方面與台灣簽訂相關經濟合作協議，兩岸嘉賓共同開啟論壇與經貿交流文化系列活動。

大會圍繞孫中山奮鬥精神思想，宋濤致詞時也分享4點體會，第一，共圓民族復興偉大夢想。「台灣前途在於祖國統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。」

▲▼ 五屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲2023年五屆海峽兩岸中山論壇 ，親民黨主席宋楚瑜率台灣嘉賓團參與大會。（圖／記者任以芳攝）

第二，堅持和平統一的根本方式。「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族的整體利益，是解決台灣問題的最佳選擇。和平統一是平等協商，共議統一。」我們堅持一個中國原則的「九二共識」，願意與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入的協商。廣大台灣同胞要堅定站在歷史正確的一邊，一起維護兩岸和平。

第三，掌握兩岸關係前途命運。台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重禍害，民進黨當局固守台獨立場，煽動兩岸對立對抗，只會給廣大台胞帶來深重的災難，當前兩岸關係面臨重大抉擇的關鍵，廣大台灣同胞要拒絕台獨分裂勢力和外國干涉勢力的妥協與操弄，堅定反獨促統與大陸同胞一道，把兩岸關係前途命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中。

第四，強化時代青年責任擔當。熱誠地歡迎台灣青年來祖國大陸追夢，衷心希望兩岸青年衷心向同行攜手打拼，承擔起當代青年的責任。

最後，宋濤強調，廣東是孫中山先生的故鄉，革命活動的主要基地，廣州也是改革開放的排頭兵、先行地，經濟動能強勁，社會發展穩定，在中國是現代化建設的大局中地位重要。多年來，廣東省政府高度重視與領導之下，粵台交流合作成果豐碩，各領域的融合發展走在前列。

▼2023年第五屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 五屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

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