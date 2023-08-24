極端自私和不負責行為！　陸商務部及外交部重砲批日

▲福島第一核電廠24日中午開始向海洋排核廢水。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

日本福島第一核電站今（24）日開始將核廢水排海，大陸海關總署隨即宣布，全面暫停日本水產輸入，同時，商務部及外交部也先後在例行記者會上重砲批評指，日本政府無視公共利益，是極端和不負責任之行為，日本政府將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

大陸商務部發言人束珏婷表示，日本政府單方面強行啓動福島核污染水排海，是無視國際公共利益的極端自私和不負責任行為，中方對此堅決反對、強烈譴責，「日方此舉將對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害，也將進一步加劇日本食品、水產品等的安全風險，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施維護食品安全和公眾健康。」

大陸外交部發言人汪文斌指出，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啓動福島核事故污染水排放，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

汪文斌提到，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事，「12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。」

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

汪文斌表示，日本政府沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核污染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核污染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。

汪文彬強調，海洋是全人類的共同財產，強行啓動向海洋排放福島核污染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉，「日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。」