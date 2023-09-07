買蛋錢到底誰墊付？　國民黨追打超思「買空賣空、合約矛盾」

▲國民黨7日質疑超思買蛋的報價單與誰先墊付款項有問題。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（7）日上午召開記者會追超思買蛋金流，智庫副執行長、桃園市議員凌濤質疑，超思公司是否為一家買空賣空的公司？並明確指出真實情況只有兩種可能，一種是依照合約，超思只是代收轉付，由中央畜產會出資，超思買雞蛋沒有出錢，這種情況不需要本票，另一種可能就是超思拿本票給農業金庫，借錢買回雞蛋，請問農業部何時才要拿出台支本票？

凌濤指出，超思公司從頭到尾只有看到秦語喬這個人，發言人、承包商都沒有看到，農業部長陳吉仲過去幾天擔任「超思發言人」，還說超思要先墊付所有貨款，證明該公司的確有能力清償，但這樣的說法與合約內容矛盾，因為合約中清楚寫明由中央畜產會（甲方）給超思（乙方）錢，由乙方代收轉付方式支付巴西雞蛋供應商，超思就是代收轉付的人，根本沒有自己先墊付所有款項，如果陳吉仲說言是真的，那就是自曝違約。

凌濤說，若要證明超思公司有資格、有資金，就應該說明其背後的家族資金、擔保品以及金流從何而來，超思公司的金流實在太神秘了，陳吉仲在昨日記者會中談話露餡，超思到底有沒有先墊付款項？還是拿中央畜產會的錢付給巴西供應商？若是如此，為何又有陳吉仲所說的本票呢？如果是由超思先墊付，按合約規定，只是過一手代收轉付，怎麼又會有陳吉仲所說的本票？

凌濤認為，真實情況只有兩種可能，一種是超思只是代收轉付，由中央畜產會出資，超思自己沒有拿錢出來買雞蛋，所以也不需要本票，另一種可能就是超思拿本票給農業金庫，借錢購買雞蛋，請問農業部何時才要拿出台支本票？

凌濤還說，農業部說超思進口經檢驗不合格的雞蛋損失800多萬元，不吭一聲，證明超思有能力，但陳吉仲昨天又說超思的貨源若未達檢驗標準，可以退貨，其他衍生的額外成本，可以向中央畜產會申報經費，那請問超思究竟損失了什麼？

國民黨台中市立委參選人黃健豪則說，農業部始終拿不出超思公司的進口實績，而且農業部越揭露，越漏洞百出，今年3月1日簽約時，超思公司還在停業狀態，請問如何簽約？況且3月提出的報價單，4月21日才開出，3月與4月的雞蛋價格不可能一樣，是否為假？

黃健豪直言，原本依照合約是由中央畜產會拿錢給超思代收轉付，陳吉仲卻稱是由蛋商直接墊付，農業部與中央畜產會、超思公司是否沒有依約行事？超思公司進口8000多萬顆雞蛋，如果每顆價格只有1元，這家資本額只有50萬元的公司，要如何支付8000多萬元的進口雞蛋費用？難道超思公司就是買空賣空的人頭公司？