邱毅控陳吉仲謀財害命「油水給熟人」　超思不忍了！再發聲反擊

▲高雄岡山超思蛋商，公司地址隱身民宅中。（資料照片／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

超思公司進口巴西雞蛋引發爭議，農業部長陳吉仲點名邱毅指控他與超思負責人秦語喬的老公熟識，才把有油水的生意給超思，以及徐巧芯指政府進口蛋是謀財害命，委請律師對兩人提出民、刑事告訴。超思公司今（7）日也再度發聲明強調，外界指控內容都是天馬行空，無從回應，並鄭重聲明，公司負責人秦語喬不認識任何政治人物，勿再以訛傳訛。

陳吉仲說，邱毅誣陷他跟超思負責人老公熟識，徐巧芯指控政府進口蛋謀財害命，但業部同仁從今年二月開始啟動進口雞蛋專案，不眠不休聯繫，最後協助採購的進口商，也是不計獲利幫助解決缺蛋問題。因此，為了農業部辛苦同仁和貿易夥伴，「該提告的一定會提告，會對兩人提出告訴」。

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

超思公司今日也再度發出聲明表示，連日來外界充斥不實言論及指控，諸如：「秦語喬老公與陳吉仲是老朋友，秦語喬老公死後，陳吉仲特別照顧老友的遺孀，因此把這個有油水的生意交給她」，事實上秦語喬老公己過世近30年，與陳部長相差17歲，兩人成長背景、學歷及工作截然不同，不知要如何認識？

針對外界「英系與新潮流合作，利用此次蛋荒的機會，為賴清德籌募選舉經費」的說法，超思指出，這些說法都是天馬行空，無從回應，並鄭重聲明，秦語喬不認識任何政治人物，外界勿再以訛傳訛。

超思強調，回顧今年3月前後，由於蛋荒高峰期，蛋價飆漲、囤蛋嚴重，市面上根本買不到蛋，民眾叫苦連天，大家應記憶猶新。農委會啟動緊急雞蛋進口專案，由於時間緊迫，貿易商及畜產會人員均忙得人仰馬翻，大家累到爆肝，都想儘快解決蛋荒問題。現今反遭謾罵批評，實令人心寒。

另外，針對外界對於進口雞蛋仍提出多項質疑，超思也再度回應表示，超思絕沒有內線消息，是鑑於日本暫無蛋可進，乃於2月24日暫停營業。農委會於2月24日發出啟動進口雞蛋專案之公文，畜產會人員即公開徵求有雞蛋進口實績及有意協助進口的貿易業者，所以超思知道這個訊息後就於3月2日復業。

超思說，如提前知道消息，又何須於2月24日農委會發公文當天停業？合約中執行期間112年3月1至112年8月31日，指畜產會整個緊急雞蛋進口執行期間，且合約簽定時業已復業，不影響超思簽合約。

▲超思表示，公司確實有進口雞蛋實績。（圖／記者董美琪攝）

另外，超思表示，公司確實有進口雞蛋實績，111年9月負責人秦語喬成立超思公司，股東僅秦語喬與其家人。超思公司為貿易公司，專營進口鷄蛋，於成立後多次自日本進口雞蛋，以協助解決國內同行等缺蛋問題。

而超思資本額雖小，但有資金調度能力。超思指出，合約付款條件每家貿易商均相同，合約雖規定依供應方開立之報價文件分批請款，但超思仍先行墊付貨款，提出請款後平均約兩週後收到撥款，由於貨物非一次全部抵台，前後約兩個多月，且貨款收付為滾動性，超思最高時墊付超過一億元以上。

超思從巴西進口8800萬顆，其中最後一批於7月17日抵台，現已9月上旬，理應收齊全部貨款，但仍有約二成貨款及相關費用尚未收到。

▲超思聲明重申，為解決蛋荒，拼命努力完成，反成罪大惡極，令人痛心。（圖／記者吳世龍攝）

聲明中再度重申，超思沒有賺取暴利，也沒有幕後藏鏡人，畜產會於合約中明訂各貿易商服務手續費 8%，超思扣除沈重之營業費用及營利事業所得稅、股東個人綜合所得稅，不可能有巨額獲利，日前農業部亦提及台農發辦理此專案約損益兩平，各貿易商應都差不多。

超思指出，貿易商須承擔貨物藥殘銷毀及其他風險，利薄風險大，有投資概念的人相信都不會輕易參與。另外，國際貿易不可能一通電話即可完成，生鮮雞蛋困難尤其多。本案最大的困難就是在有限時間，到未曾出口雞蛋到台灣的國家，找到大量蛋源，且是臨時性的大訂單。

此外，農場有關農藥殘留、鷄檢施打之疫苗、藥殘量檢驗、重金屬、水質、等事項需符合我國規定。同時又需確認出貨時裝箱、標籤標識、裝櫃、找到冷藏貨櫃，規劃完整回台路線，取得官方檢驗及出口文件等，這些都是超思反復與巴西廠商聯絡百次以上，才在短期內完成的應備事項。

超思最後表示，一般說來類此交易最少需3個月以上時間才有可能完成，「超思拼命努力完成，反成罪大惡極，令人痛心。」