歡迎陳吉仲來告！　羅智強：我樂意加入「蹭聲量」行列監督政府

▲國民黨立委參選人羅智強喊話，「陳吉仲，歡迎來告！」（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

農業部長陳吉仲日前召開記者會回應超思公司進口巴西蛋爭議，並點名將提告前立委邱毅與國民黨台北市議員徐巧芯，國民黨總統參選人侯友宜則聲援兩人喊出「超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告」，此舉遭民進黨諷「蹭聲量」。對此，國民黨立委參選人羅智強7日表示，如果監督政府是「蹭聲量」，那他樂意加入行列，歡迎陳吉仲來告。

羅智強指出，超級不可思議的「超思蛋」，引起輿論撻伐，一個資本額才50萬的公司，竟能進口8千多萬顆雞蛋，佔了國內6成進口蛋量，且獲得民進黨政府上億元的補助，當然會引來許多人站出來質疑，中間是否涉及圖利之嫌？而邱毅、徐巧芯站出來質疑農業部有圖利之嫌，結果陳吉仲不好好說清楚大家的疑慮，卻選擇向邱毅、徐巧芯提告，轉移圖利疑雲的焦點，「這是何等爛官才會向質疑政府的人提告？」

此外，羅智強提到，侯友宜看不過去民進黨政府的傲慢，聲援邱毅和徐巧芯，喊話農業部，如果認為大眾對超思的質疑是污衊，那也請陳吉仲來告自己，結果，遭民進黨立委林楚茵說這是「蹭聲量」。他大批，可見對傲慢囂張的民進黨來說，監督政府叫做「蹭聲量」，那麼他也很樂意加入這個蹭聲量的行列，他也質疑超思蛋和農業部有圖利疑雲。

「所以，「陳吉仲，歡迎來告羅智強！」，羅智強也諷刺，要不要也把所有質疑農業部的人民一網打盡，通通告一遍？