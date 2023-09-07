中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

▲侯友宜拜訪花蓮縣政府 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／花蓮報導

國民黨總統參選人侯友宜前天拋出老人健保排富後全額補助，衛福部昨晚則跟進宣布，最快明年起，第6類無業弱勢長者「全額補助健保費」。侯今（7）日受訪表示，好的政策歡迎跟進，但是要做全套，來照顧真正需要被照顧的長輩。

侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲這兩天都提出「65歲老人長者健保費全額補助」政見，行政院副院長鄭文燦6日緊急找衛福部討論可行性，衛福部長薛瑞元昨晚公布，決定僅針對健保投保身份屬於「第六類」的65歲以上長者約109萬人來篩選，找出所得相對低、也沒有獲得其他補助的弱勢者，全額補助每月826元的保費，方案最快年底出爐，明年上路。

對於衛福部馬上跟進政策，侯友宜表示，自己率先提出65歲以上長者，除綜所稅20%以上以外，幾乎所有人都可獲老人健保免費全額補助，他一提出後，民進黨7年都不做，現在馬上跟進，但要跟進要跟進全部，不要只跟進半套，讓人民沒有辦法感受到真正被照顧到。

被問到柯文哲醫療政見是否也與自己提出的相似？侯友宜表示，他率先提出65歲老人健保免費一個都不能少，柯也很重視，隨後也跟進，他覺得只要是人民能夠感受到照顧的好政策，大家一起努力。

至於老人健保補助財源，侯友宜重申，他發表醫療政見時提到過，未來健康照護支持預算會占GDP的8%，屆時就會有經費來照顧老人健保，希望大家全部免費的方向，一個都不能漏，經費來源就是按照GDP的8%裏面去編列支應。

