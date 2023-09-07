政府買蛋「有壓力」才與貿易商合作　農業部：很多國家突因某種原因說不行

▲政府進口雞蛋解蛋荒，近來卻受到在野黨質疑。（圖／記者楊惠琪攝）



記者陳家祥／台北報導

今年初國內缺蛋問題嚴重，當時政府積極對外尋求多元化蛋源進口，但與民間貿易商合作的方式卻引發在野黨質疑，連日遭到外界猛轟。對此，農業部次長陳駿季7日在行政院會後記者會說明，農業部會開放跟貿易業者合作，就是希望仰賴過往有雞蛋進口經驗的業者，擴大供應國家：他還提到，以政府單位從事貿易進口，會遭遇到非常多的壓力，「很多國家本來說可以，又突然因為某種原因說不行」，當時是希望更快速讓所有民眾買得起雞蛋，用這樣的方式應該是最好的模式。

農業部次長陳駿季說，當初在2、3月間，那時候國內有很嚴重的禽流感還有一些疫病，造成國內雞蛋供應量有明顯缺口，「因為過望雞蛋都是以以國內自給自足為主，是國內蛋廠供應」。但為了因應這樣的黑市蛋價因為缺口關係逐漸上漲，導致消費者買不到蛋、蛋價越來越高，因此決定起用專案進口。

「雞蛋的進口跟一般工業上或商業上產品的進口不一樣的。」針對為什麼政府不直接專案進口，而是要跟貿易業者合作？陳駿季說明，一個生鮮雞蛋要從出口國出口，第一個就要確保該國家是可以允許許雞蛋出口，「不是在該國的市面上、蛋廠去買但就可以」。其次，可以出口的雞蛋，也要符合進口國內的檢疫跟衛生條件。第三，這些蛋廠本身包裝的包材是否符合運輸狀況，有它的複雜性。

陳駿季說，農業部會開放跟貿易業者合作，就是希望仰賴過往有雞蛋進口經驗的業者，能擴大供應國家，因為在不同供應國家要由政府去找到符合條件的蛋，是相對比較慢、比較困難，透過有經驗的貿易業者，這樣可以擴大蛋源的供應。第二，雞蛋本身就是常態國際貿易品項，大部分消費者吃到的雞蛋是國內供應，國家也沒有不准雞蛋進口，還是有常態性從澳洲、美國進口，有經驗的貿易商就可以從事這樣的行為。

「最重要一個，以政府單位從事貿易進口，會受到一些...，我們開放專案進口的國家，有很多跟我們沒有邦交，實際上從3月份在處理雞蛋的時候，也的確遇到非常多的壓力。」陳駿季說，很多國家本來說可以，又突然因為某種原因說不行，「相對用政府單位去這樣阻礙會更大，那時候需求是希望更快速的讓所有民眾買得起雞蛋、吃得起雞蛋，用這樣的方式應該是最好的模式」。

發言人林子倫補充，上半年因為禽流感跟氣候變遷影響，使得台灣以及全球都出現雞蛋短缺情況，加上民眾預期心理，造成雞蛋出現供應量不足、價格上漲的情況，相信大家都記憶猶存。當時政府積極協調調度，結合政府和民間力量，讓國人可以買到價格相對合理的雞蛋，也感謝民間業者大力協助，在國際社會大量缺但情況下，還能盡量滿足國內的需求。

林子倫說，對於社會上近期無視當時時空背景任意謾罵，甚至用不實資訊攻擊業者、誤導民眾，感到相當遺憾，請有心人士停止誤導社會大眾。陳院長也再次請農業部以及陳部長，持續透過各種管道對外釋疑說明，以免錯誤資訊誤導國人認知，甚至再次造成國內民生物資市場動盪。