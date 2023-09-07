郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選，連署活動即將展開，不過近日卻傳出一份連署價碼300元。郭台銘競辦發言人黃士修今（7）日受訪時呼籲，連署不能有對價關係，官方辦公室宣布9月中將開啟全國連署站點，屆時再請支持者到站點遞交連署書。

黃士修今日上午受訪時表示，無論一份連署300元、500元、1000元都是觸法，連署是郭辦開駐站點、找人力，相關費用包括租金、薪資，算出數量除以最後得到的連署書，到選舉最後可算出每一張的平均成本，但不可能過程中找人「多拉一張就給你幾百元，這樣是違法的。」

黃士修直言，現在外界有各種不同聲音，有些已經觸犯法律紅線，郭辦嚴格呼籲絕對不能觸法，請各位民眾等待，官方辦公室將在9月中開啟全國連署站點，大家可以幫忙先預告親朋好友，在這段期間不要把個資、身分證交給來路不明的人或LINE公開群組，因為現在詐騙特別多，郭台銘也叮囑，一定要把個資保防做到最嚴謹、最高規格。

外傳郭台銘將在9月14日公布副手，之後才會開始連署？黃士修則說，中選會時程是9月13日至9月17日領表，之前郭台銘有問他，最晚何時要公布副手，他告訴郭「領表那天名字就要填上去，記者一定會知道，」所以要不就是領表前開記者會、領表當天兩人一起去領表，或是領表當天開完記者會，兩人一起去中選會領表。

黃士修也強調，反正領表當天，大家一定會知道副手是誰，自己是完全不過問，都以郭的說法為主。