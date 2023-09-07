新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭網友質疑是違建，新北市府6日認定違建，但後來又「改口」稱若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。前民進黨立委余宛如7日就點出2關鍵，並表示新北市府一日內變來變去，說穿了就是為了要抹黑賴清德，資料都在新北市政府手上，希望新北市政府去查。

對相關爭議，余宛如指出，昨天新北市政府早上說賴清德副總統老家是違建，下午馬上改口說不是違建，在民國70年北區土地計畫實施前存在就合法。

余宛如表示，新北市府會朝三暮四、一日內變來變去，說穿了就是為了要抹黑賴清德，讓賴副總統昨日發布「國家希望工程」的政見失焦、受到干擾。新北市長烙跑選總統、挾持市府公務部門為了侯市長選舉變成抹黑機器，實在不是人民之福。

余宛如表示，經過證實，第一、賴清德的老家並非媒體帶風向的中福85號，而是84號；第二、因為賴清德的爸爸是礦工，這棟房子在民國70年北區土地計畫實施前就已存在，以前是工寮，賴副也已提供空照圖證實。在新北市政府於100年辦法合法房子要點前，賴副老家即已因漏水修整。

余宛如指出，現在看起來新北市政府要用有無申辦合法的證據繼續刁難，就是要讓選民覺得亂、進而反感、甚至冷感。資料都在新北市政府手上，希望新北市政府去查，賴副總統表達都會配合，也希望大家幫忙澄清。

對於該起爭議，賴清德7日受訪時親自回應，點出兩個關鍵時間點，老房子在民國60年就拿到門牌，而北部區域計畫是在民國70年，房子的存在沒有違反區域計畫管制的要求。

而對於如何證明沒有違建問題，賴清德表示，門牌號碼就是證明，而且新北市政府也可以調航照圖，就能看的出來，房子民國70年前就存在，新北市府給予老家的門牌號碼，是在民國60年左右，所以必然房子在60年前就存在，北部區域計劃開始實施的日期就存在，門牌號碼的存在就是證明，新北市府有資料，「可以看新北市府發給他家門牌號碼的日期，是否在區域計畫開始實施之前，或是調航照圖」。

賴清德強調，新北市府可以做這些事情，就可以釐清社會的疑慮，如果有需要配合，包括各種提供資料，或者進行什麼程序都願意，「基本上當時是挖煤礦的時代，那排都是工寮 ，住的人都是礦工，不是大家所想像的情況」。