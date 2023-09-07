「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

▲郭台銘以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日宣布投入2024總統大選，國民黨祭出黨紀，下令黨員不得為非黨籍參選人助選、助勢、站台、參與連署等，日前同台的的中常委范成連成為國民黨第一個開鍘對象，宣示堅壁清野的決心。主流民意發言人黃士修今（7）日受訪則說，「選舉是一時的，人生跟政治才是長久的」，籲國民黨不用這麼堅壁清野，大家都是朋友不是敵人。

郭台銘宣布參選總統，引爆藍營危機感，國民黨強調，「黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理」，並且行文每一個地方黨部，甚至針對個別重點對象，由黨務高層直接警告，「不准挺郭！否則後果自負」。

被問到國民黨限制的黨工職人員來幫郭台銘站台，會不會也影響郭在地方上面的行程規劃，可以看出最近郭都是跑一些夜市、市場，比較少去拜會地方人士了，黃士修今日上午回應，最近郭董的行程規劃較多在台北市，是因為連署即將開跑，想要要鎮守在台北，然後處理這些相關的連署規劃內容，行程調整跟地方或是國民黨的黨紀完全沒有關係。

至於地方派系最近鮮少出現與郭台銘合體，黃士修解釋，「選舉是一時的，人生跟政治才是長久的」，也不想害他們被黨紀處分，因此等到在地方上開始連署，要怎麼幫忙都尊重，也不希望造成他們的困擾。

話鋒一轉，黃士修呼籲國民黨中央，不用這麼堅壁清野，大家都是朋友不是敵人，共同的敵人是民進黨，所以與其國民黨中央對自己人開刀下手，更希望國民黨能夠把更多的精力花在監督民進黨，達成政權輪替，而不是對自己人造成站台的恐慌，甚至連私下幫忙、溝通聯繫是不是連傳Line都要開除黨籍？

黃士修譏諷，「那我講不客氣，郭台銘跟國民黨總統參選人侯友宜也見過了，那侯市長難道就要開除黨籍？」另外，侯友宜同一時間赴花蓮與縣長徐榛蔚、立委傅崐萁合體，黃士修則強調，私下都有保持良好溝通，請國民黨主席朱立倫不用這樣子劍拔弩張、堅壁清野，嚴格執行黨紀，對於社會大眾的觀感是什麼？國民黨是不是是把精力放在不正確的地方，瞄準在郭台銘這邊，但應該瞄準的是民進黨。