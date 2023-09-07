　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日宣布投入2024總統大選，國民黨祭出黨紀，下令黨員不得為非黨籍參選人助選、助勢、站台、參與連署等，日前同台的的中常委范成連成為國民黨第一個開鍘對象，宣示堅壁清野的決心。主流民意發言人黃士修今（7）日受訪則說，「選舉是一時的，人生跟政治才是長久的」，籲國民黨不用這麼堅壁清野，大家都是朋友不是敵人。

郭台銘宣布參選總統，引爆藍營危機感，國民黨強調，「黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理」，並且行文每一個地方黨部，甚至針對個別重點對象，由黨務高層直接警告，「不准挺郭！否則後果自負」。

被問到國民黨限制的黨工職人員來幫郭台銘站台，會不會也影響郭在地方上面的行程規劃，可以看出最近郭都是跑一些夜市、市場，比較少去拜會地方人士了，黃士修今日上午回應，最近郭董的行程規劃較多在台北市，是因為連署即將開跑，想要要鎮守在台北，然後處理這些相關的連署規劃內容，行程調整跟地方或是國民黨的黨紀完全沒有關係。

至於地方派系最近鮮少出現與郭台銘合體，黃士修解釋，「選舉是一時的，人生跟政治才是長久的」，也不想害他們被黨紀處分，因此等到在地方上開始連署，要怎麼幫忙都尊重，也不希望造成他們的困擾。

話鋒一轉，黃士修呼籲國民黨中央，不用這麼堅壁清野，大家都是朋友不是敵人，共同的敵人是民進黨，所以與其國民黨中央對自己人開刀下手，更希望國民黨能夠把更多的精力花在監督民進黨，達成政權輪替，而不是對自己人造成站台的恐慌，甚至連私下幫忙、溝通聯繫是不是連傳Line都要開除黨籍？

黃士修譏諷，「那我講不客氣，郭台銘跟國民黨總統參選人侯友宜也見過了，那侯市長難道就要開除黨籍？」另外，侯友宜同一時間赴花蓮與縣長徐榛蔚、立委傅崐萁合體，黃士修則強調，私下都有保持良好溝通，請國民黨主席朱立倫不用這樣子劍拔弩張、堅壁清野，嚴格執行黨紀，對於社會大眾的觀感是什麼？國民黨是不是是把精力放在不正確的地方，瞄準在郭台銘這邊，但應該瞄準的是民進黨。

ET快訊
快訊／北市中正一偵查隊遭搜索！　小隊長被帶回士檢
快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖亮相
快訊／Selina生了！　兒肺積水「住了幾天保溫箱」
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德競選官網今上線　「三大創新」將導入生成式AI

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

賴清德競選官網今上線　「三大創新」將導入生成式AI

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

賴清德競選官網今上線　「三大創新」將導入生成式AI

PCS決賽中信Passion Sisters陣容公開！應援CFO盼奪冠軍金盃

太平媽祖慈悲情懷社區共鳴　「囡仔普」玩具布偶普度幼魂

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

東森購物9月限定！購買任一「毛系列」保健品　就送100元美容券

快訊／北市中正一偵查隊遭搜索　小隊長疑涉不法被帶回士檢

金正恩恐早已身亡？專家曝「12名替身」輪流上場　身材長相不一樣

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

小主人準備開學「書包長一坨貓」　臉上表情超落寞：也想一起去

颱風天開窗發現「迷你小虎隊」　網放大細看驚呼：幫忙做月子了

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

施淑婷接任民政處長領11萬薪　網友：林九萬虧大

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

柯文哲今談安樂死　傅達仁之子受邀

更多熱門

相關新聞

民國69年航照圖曝　綠：賴清德老家是礦工工寮

民國69年航照圖曝　綠：賴清德老家是礦工工寮

民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭網友質疑是違建，新北市府說明若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。對此，民進黨發言人張志豪今（7日）表示，賴清德的老家是礦工的工寮，基本上這就是挖煤礦的時代那一排都是工寮，那邊住的很多人都是工寮，並不是大家所想像的這個情況。

嘆「科技連署」被中選會斷手斷腳　黃士修：政府很怕郭台銘？

嘆「科技連署」被中選會斷手斷腳　黃士修：政府很怕郭台銘？

郭台銘副手選誰好？　前立委分析「她」符合條件最能加分

郭台銘副手選誰好？　前立委分析「她」符合條件最能加分

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

侯友宜喊「請農業部來告我」　綠酸蹭流量

侯友宜喊「請農業部來告我」　綠酸蹭流量

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面