基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

▲台北市議員徐巧芯到北檢對陳吉仲與畜產會提告，途中遇基進黨發言人楊佩樺鬧場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲日前召開記者會回應超思公司進口巴西蛋爭議，並點將國民黨議員徐巧芯喊「謀財害命」提出民事告訴，徐巧芯則在7日一早到台北地檢署，按鈴告發陳吉仲圖利，卻遇上基進黨發言人楊佩樺則到場嗆聲，要她照照鏡子別造謠。徐巧芯表示，對方說要送她鏡子，她想收下，後來又不給，「奇怪餒」。

徐巧芯今早與同黨議員張斯綱、游淑慧到北檢，對陳吉仲、中央畜產會，告發涉嫌貪汙、圖利等罪，並指畜產會簽的約與陳吉仲所說的流程完全不同，究竟是陳錯，還是合約錯，沒人知道，才會提出告訴請檢察官查明真相，「花我們的納稅錢，卻對特定的公司有特別待遇、呵護，完全不合理」。

過程中，楊佩樺突然現身，拿著一面大鏡子，要徐巧芯「照照鏡子」，當場與徐巧芯等人爆發烈口角，最後楊佩樺在法警勸阻下離去。

徐巧芯事後表示，楊佩樺說她造謠，當下她回應她沒有造謠，對方則拿了一面鏡子說要送，「我說好啊沒問題我很漂亮，沒什麼不好照鏡子，但她後來又不給我，奇怪餒」。

徐巧芯說，農業部昨天的記者會一開讓大家看到更多疑點，這些他們都寫在訴狀當中，請檢方詳查，如果民進黨、基進黨認為氟甲磺氯黴素吃了不會對身體產生問題，可以提案修法，把這個2002年就被視為不得檢出的抗生素放寬，之所以不能檢出就是有健康風險，如果民進黨想要提案，讓選民未來吃的蛋裡面都有這項藥殘留，她會在立法院反對到底。