賴清德競選官網今上線　「三大創新」將導入生成式AI

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德全新官網今（7日）上線，競選辦公室發言人郭雅慧表示，官網以「三大創新」為主軸，以「創新團隊」進行規劃，結合「創新設計」、「創新互動」的理念打造官網，不僅採用最新穎的「便當盒（bento box）」風格提升互動性，未來也將導入最新的生成式AI技術，讓選民能利用AI了解賴清德治國理念。

郭雅慧表示，本次企劃團隊有別於以往，並非委由一個專業團隊進行製作，而是以「創新團隊」的共創方式進行作業，如同本次選舉「民主大聯盟」結合台灣各地的力量，邀集來自各方、不同專業的優質好手參與，希望能透過「好的設計」讓官網在呈現上，如同賴清德的施政理念一般「清晰明確」，並像候選人本人一樣親民，也兼顧「互動趣味」。

網站設計團隊不僅具有大型設計專案、商業網站營運的經驗，也都是專業領域中的意見領袖，包含由網路媒體「INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察」和全台最大食譜網站「iCook 愛料理」的創辦人蕭上農（fOx） 擔任統籌；網頁前端設計則邀請曾製作太陽花學運網站「4am.tw」、2016蔡英文競選網站的網頁設計師勞哥（Even Wu）操刀，並由 BIOS 文化創意顧問共同創辦人陳祖康（Victor）負責整合資源、協調各方意見。

蕭上農表示，在「創新設計」方面，團隊設計初期綜覽國內外許多網站，考量競選網站不僅在內容上需要容納多元，視覺呈現上也要一目瞭然，因此採用如蘋果（Apple）公司都在使用的「便當盒（bento box）」風格，從網站首頁能夠連結到各自的主題頁面，並以獨立的方塊（box）分別呈現不同內容主題，更為每個方塊設計特殊的視覺效果，例如不同的背景顏色和圖像，這種結構化且簡約的網站介面，提供民眾清晰的視覺導引，讓民眾在進入網站的第一秒便留下深刻印象。

勞哥進一步說明，便當盒的設計更能達到「創新互動」的體驗，每一個方塊都擁有獨特的互動元素，例如動畫、按鍵或連結，不僅吸引使用者的注意，也增強了參與感，創造出更加生動有趣的互動體驗。像是首頁的小額捐款方塊，就是以眾人參與的理念設計，其中棒球與愛心則是代表支持的意象，在動態設計與互動呈現方面，團隊加入許多新技術與新元素，相信不論是專業人士或一般民眾，都能看見其中的巧思，以及團隊曾在食譜網站營運上「精心烹調每道菜色」的用心。

郭雅慧説，競選網站以創新團隊、創新設計和創新互動，提供清晰的內容，讓民眾了解賴清德的特質和想法，網站設有「民主大聯盟」區塊，一一介紹所有立委候選人，「有感政見」的區塊則以互動圖卡呈現，讓民眾簡單明瞭地閱讀政見；而「募款小物」及「劃撥捐款」的區塊，則以類似卡牌的方式設計，與使用者的日常經驗建立連結。

她指出，網站設計透過清晰的視覺層次和多樣的特效，融合美學與實用性，就是提升互動性與民眾建立連結，進而創造好的行動呼籲（Call To Action）。

郭雅慧表示，因應 9 月開始召開的國家希望工程系列記者會，未來隨著政見的公布越來越完整，網站未來也將使用生成式 AI 工具打造全新企劃，透過使用機器學習模型，讓民眾以更輕鬆、更接近對話的方式，可以隨著日常生活中遭遇的問題，詢問「AI賴桑」的政策內容與施政成果，同時提升民眾對於「國家希望工程」的理解與共鳴。