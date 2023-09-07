農地鋪水泥開超商「挨罰3次不改善」　湖口違建慘遭斷水斷電

▲湖口一處7-11因違建遭斷水斷電。 （翻攝google地圖）

記者陳凱力／新竹報導



為遏止農地違規違章亂象，新竹縣府團隊施展鐵腕執行公權力。湖口鄉八德路二段一處連鎖超商，因位於農業區鋪設水泥經營超商，涉違反《農業發展條例》第69條，經《都市計畫法》裁罰3次仍未改善，縣府上月31日上午會同台灣電力公司、台灣自來水公司等單位前往強制斷水、斷電，以免繼續經營可能。

縣府產業發展處指出，湖口鄉八德路二段上一家連鎖超商，因所在地位於農業區，經縣府農業處認定未從事農業活動等行為，實際上卻擅自鋪設水泥鋪面後，於其上搭建鐵皮建築經營超商，以及供購物顧客使用的停車場。自去年3月、7月與今年2月，對業者裁處3次共達18萬元罰鍰，另對地主裁罰12萬元，並在今年4月第四度會勘，發現業者仍未改善，因此依「新竹縣政府辦理違反都市計畫法第79條案件統一裁罰基準」規定，在上月31日前往強制斷水、斷電。

▲▼7-11經裁罰3次仍未改善，縣府上月會同相關單位前往強制斷水、斷電。（圖／新竹縣政府提供，下同）





產發處表示，農地、農舍未農用反而經營超商者，截至目前已斷水、斷電湖口鄉2家，其餘尚在依法裁罰並要求限期改善階段，提醒民眾切勿忽視農地使用正確性，以免觸法。