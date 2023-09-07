綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨參選人賴清德位於新北市萬里的老家，5日遭質疑是建於山坡地保護區，且屬於礦業用地，新北市政府6日現勘後指確認其為違建，民進黨新北市議員張錦豪就在臉書發文聲援表示，「萬里的房子不值錢啊大哥！有人願意搬進來都要謝天謝地了。」引發爭議。對此，國民黨前立委高思博痛批，為了護航去貶低整個萬里，沒有必要。

張錦豪解釋，賴清德老家在民國60年就已取得門牌，且是賴清德出生前就蓋好的房子，超過50年的鄉下的房子當然沒有建照、使照，並直言「萬里的房子不值錢啊大哥！有人願意搬進來都要謝天謝地了」。但此文一出引發網友議論是在歧視萬里人，張錦豪後也刪除爭議字句。

對此，高思博則批評，民進黨就是一群價值錯亂的人，賴清德家是不是違建，反正就照法規來判斷，有證據、有執照就拿出來，誰也冤枉不了，但為了護航，去貶低整個萬里，那就沒有必要了。他也諷刺，照這位議員的邏輯，以後性騷擾的是不是可以說「有人要騷擾他就謝天謝地了」，還是隨便找個誰都可以去比較偏遠的地區，亂佔土地、亂蓋房子，再講一句「這邊這麼偏僻，我來亂蓋你們要謝天謝地了」。

高思博強調，法律怎麼規定，就該怎麼執行，殺一個官員跟殺一個路人難道有差別？如果沒有差別，台北違建跟萬里違建為什麼要差別對待？

▲張錦豪臉書貼文編輯紀錄。（圖／翻攝自張錦豪臉書）