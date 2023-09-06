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備戰2024總統與立委選舉　桃園檢警調查賄團隊全面啟動

▲桃園地檢署檢察長俞秀端昨天下午在桃園警分局主持「113年總統副總統、立委選舉查察分區座談會」，籲請檢警調務必合力查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察長俞秀端昨天下午在桃園警分局主持選舉查察分區座談會，籲請檢警調務必合力查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於2024年總統副總統與立法委員選舉將屆，桃園地檢署為整合檢警調選舉查察工作，昨（5）日由桃園地檢署檢察長俞秀端主持「總統副總統、立委選舉查察分區座談會」，俞秀端指出，這次選舉查察核心在於嚴查不法、查賄制暴，並阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾等三項強韌策略為選舉查察工作重點，籲請各候選人務必依法進行競選活動、乾淨參選，共同端正選風。

為淨化選風，桃園地檢署將陸續至調查局桃園市調查處、桃園市警局各分局進行座談，昨（5）日由檢察長俞秀端率同選舉查察執行秘書黃榮德主任檢察官、主任檢察官劉玉書，會同桃園市警局局長吳坤旭，率市警局刑事警察大隊列席，首站在桃園警分局舉辦選舉查察座談會。

▲「2024年總統副總統、立委選舉查察分區座談會」，桃園市警局局長吳坤旭表示，桃警團隊將全力以赴，嚴查不法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2024年總統副總統、立委選舉查察分區座談會」，桃園市警局局長吳坤旭表示，桃警團隊將全力以赴，嚴查不法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢察長俞秀端表示，首站選擇桃園分局開啟座談會，是因桃園分局案件量雖大，但案件偵處品質穩定，並強調警察局局長出席顯示桃園警察分局查賄決心。此外，桃園地檢署已制定分區查察責任區，指派專責主任檢察官，負責該轄區內之選舉查察工作，強化橫向聯繫，以因應任何可疑妨害選舉狀況，隨時啟動各項偵查作為，以有效打擊賄選、暴力等妨害選舉犯行。

▲「2024年總統副總統、立委選舉查察分區座談會」，會後，檢察長俞秀端帶領市警局局長吳坤旭與主任檢察官黃榮德、劉玉書等人將嚴格執行查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2024年總統副總統、立委選舉查察分區座談會」，會後，檢察長俞秀端帶領市警局局長吳坤旭與主任檢察官黃榮德、劉玉書等人將嚴格執行查察賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市警局局長吳坤旭也提出，2024年正副總統、立委選舉備受國內外民眾、各團體矚目，不能有任何疏失，桃警團隊已成立「假訊息反映小組」，收受情資後第一時間即刻處理；桃園警分局分局長洪志朋亦強調，桃園警分局將全力以赴、嚴查不法，確實執行「迅速打擊選舉賭盤、防堵境外勢力介入、消弭假訊息流竄」等3項重點工作，以確實維選舉工作安全落幕。

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