小資女開店...3惡煞潑漆、砸石頭　闆娘嚇壞摀耳「全程僅10秒」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區復興一路上某小吃店，上月30日晚間，老闆娘當時正準備收攤時，突然有3名黑衣男子闖入，分別投擲石塊、潑漆，犯案過程還全程拍攝，整個過程約10秒鐘後即快閃走人！老闆娘感嘆，平常未與人結怨，不知如何得罪人，感嘆社會治安敗壞。龜山警分局指出，獲報立即派遣警力前往，但涉案人皆已離開，警方已調閱監視畫面鎖定涉案男子到案說明，並積極緝捕其他共犯到案。

▲桃園市龜山區復興一路上某家小吃店上月30日晚間遭3名惡煞潑漆、丟擲石塊破壞，嚇得老闆娘當場摀耳目睹暴力事件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區復興一路上某家小吃店上月30日晚間遭3名惡煞潑漆、丟擲石塊破壞，警方到場發現小吃店料理台上被潑上紅色油漆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《社會事新聞影音》有網友上傳一段影片，時間是8月30日晚間10時32分許，1名小資女在龜山區復興一路開店創業，突遭3名黑衣人闖入，其中有人朝店內投擲石塊，另一人則在店內潑灑紅色油漆，店外還有一人拿著手機拍攝，老闆娘當時正在收攤整理，目睹3名惡煞搞破壞，嚇得當場摀住耳朵不敢阻擋，3名黑衣人得逞後隨即快閃，整個過程大約只有10秒鐘。

▲桃園市龜山區復興一路上某家小吃店上月30日晚間遭3名惡煞潑漆、丟擲石塊破壞，小吃店內一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

老闆娘事後立即報警處理，更感嘆治安的敗壞與無力感，直言才創業未久，並未與他人結怨，不清楚為何得罪人。

▲桃園市龜山區復興一路上某家小吃店上月30日晚間遭3名惡煞潑漆、丟擲石塊破壞，警方獲報後立即到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方今天指出，針對這起潑漆破壞事件，警方案發當時獲報後立即派遣警力前往處理，但3名涉案人皆已離開，現場無人受傷。警方已積極調閱沿線監視器以車追人，目前已鎖定一特定對象通知到案說明，後續將積極緝捕其他共犯到案。

龜山警方強調，絕不容許以暴力脅迫手段影響社會治安，違者將依法就辦，目前已通知涉案人到案說明，了解事情原委。