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為了幾千元！強押少年偏僻山區圍毆　兇狠雙煞被逮...下場曝光

▲桃園市劉姓男子其李姓友人與江姓少年有債務糾紛，去年4月間夥同朱姓少年駕駛租賃轎車強押江姓少年與潘姓男子上車，帶至偏僻山區毆打逼迫還債。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市劉姓男子其李姓友人與江姓少年有債務糾紛，去年4月間夥同朱姓少年駕駛租賃轎車強押江姓少年與潘姓男子上車，帶至偏僻山區毆打逼迫還債。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子得知李姓友人與江姓少年有債務糾紛，劉夥同張姓男子與朱姓少年，另邀集3名姓名不詳男子，於去年4月間在龜山區某超商內，強押正在用餐的江姓少年與潘姓友人上車至龍潭區乳姑山區，劉男等人對江姓少年圍毆成傷，警方據報後通知線上警網圍捕，劉姓男子獲悉後趕緊把江姓少年釋放。桃檢複訊時，劉男等人坦承犯行，檢方偵結依妨害自由罪嫌將劉男等人起訴，並建請院方加重其刑，涉案朱姓少年部分則移送桃園少年法庭審理。

檢警調查，19歲的劉姓男子去年4月間，得知李姓友人與17歲的江姓少年有債務糾紛，劉男自願為李姓友人討回數千元的債務，夥同張姓男子、朱姓少年於去年4月19日晚間9時許，由朱姓少年駕駛租賃轎車，搭載劉男與另3名姓名年籍不詳男子，張姓男子則駕駛另一輛轎車，搭載不知情柯姓男子趕到龜山區某超商附近，趁江姓少年與潘姓、許姓友人等人在超商內用餐時，以口罩將江、潘等人雙眼矇住，將2人強押至龍潭、楊梅交界處之乳姑山。

劉男等人將江姓少年押至偏僻山區後，逼迫下車予以圍毆痛打，導致江姓少年頭部、腹部與左眼等處紅腫瘀傷，江姓少年友人趁機報警處理，警方據報後調閱現場監視器畫面，鎖定劉姓男子等人車輛線索，並通報線上警網以車追人，警方還聯繫涉案劉姓男子與張姓男子已被警方查緝中，劉、張等人獲悉後驚覺事態嚴重，趕緊將江姓少年與潘姓男子載至平鎮區某處超商釋放後隨即逃逸，但警方仍循線查獲劉姓男子、朱姓少年到案，其餘張姓男子與3名姓名不詳男子則被通緝中。

桃檢複訊時，劉男等人避重就輕，被害江姓少年則指證歷歷並檢附醫院診斷證明，警方則提供監視畫面佐證，檢方認為劉男等人所為已涉犯妨害自由、傷害罪嫌，被告等人均有犯意聯絡與行為分擔，偵結依妨害自由、傷害罪嫌起訴，並建請法院加重其刑，另同案朱姓少年部分則移送桃園少年法庭審理。

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