檢警調廉移選舉查察座談　陳建仁：阻絕境外勢力+資金介入

▲行政院長陳建仁致詞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署今（22）日於內政部警政署召開「113年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，行政院院長陳建仁到場致詞並做工作重點指示，及頒獎表揚2022年查緝賄選績效有功人員及單位。

這項座談會，法務部長蔡清祥、內政部長林右昌等人及檢察總長邢泰釗、警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、移民署長鐘景琨及全國檢、警、調、廉、移各機關首長共150餘人與會。

二、行政院長陳建仁表示，明年選舉會為國家選出未來的領導者，選舉的結果對國家民主發展至關重要，甚至讓全世界能夠看到，一個真正好的民主國家選舉典範，我們都可以影響臺灣，甚至影響亞洲和全世界，所以各位的責任相當的重要。」

院長並提示這次選舉4項查察工作：

甲、 阻絕境外勢力及資金介入選舉:近年境外勢力透過各種管道挹注資金到國內，進而影響特定政黨或特定候選人選情，嚴重妨礙選舉公正性。各機關要結合相關選舉查察資源，阻絕境外資金介入並嚴辦境外勢力和滲透來源介入選舉。

乙、 杜絕假訊息干擾各查察機關一定要強化偵查能力，對於這類新型態的攻擊，務必在第一時間點就要嚴查嚴辦，並請相關單位及時澄清，維護選舉的公正性。

丙、 查察賄選、斷絕賭盤:查賄就是最好的反賄選宣導，請各機關首長率領所屬，確實展開各項查賄工作，讓國人看到政府的決心。

丁、 防止暴力、嚴密維安:各查察機關務必對於任何暴力介入選舉案件，都應該從速從嚴辦理，避免效應擴大，造成社會不安，甚至影響選舉的結果。