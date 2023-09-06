「隨時要隨時給」賣給詐團2600個門號　二類電信業者遭求刑20年

▲二類電信業者邱姓負責人與詐騙集團勾結，建立假帳號在網路上向不特定人士詐騙，圖為檢警查獲之移動式機房設施。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年5月間偵辦中壢警分局臨檢查獲詐騙集團冉姓男子，騎乘機車時載送「數位式移動設備」（Digital Mobile Trunk，簡稱「DMT」設備），亦即移動式機房功能，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，循線查出二類電信業者邱姓負責人與詐團勾結，由詐團虛設水果行名義向業者大量申請電信門號，邱以「隨時要、隨時給」方式，委由快遞業者交付電信門號卡作為電信詐騙使用，詐團因此獲利逾3200萬元；桃檢偵結將邱姓負責人起訴，並向院方具體求刑20年。

桃檢指出，本案之緣由係壢分局員警於去年10月14日臨檢盤查時，查獲詐騙集團成員冉姓男子騎機車載送「數位式移動設備」（簡稱「DMT」設備），警方查出該系統類似移動式機房功能，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，並可將國外詐騙門號偽裝為國內撥打之行動門號即隱匿台灣代碼886之功能，警方經由冉姓男子供述，查悉該詐騙集團成員尚有謝姓、莊姓、曾姓、劉姓、何姓、陳姓與張姓等多名成員，中壢警方報請桃檢指揮偵辦。

▲圖為檢警查獲之機房大量門號等證物。

桃檢檢察官賴穎穎獲報後，指揮刑事局偵六隊、桃園市警局刑大與中壢警分局等單位分持搜索票於去年12月8日、今年1月17日、3月1日執行搜索並拘提謝姓等詐騙集團等人到案，其中搜索謝姓成員住處過程，發現其住處藏匿大量DMT設備、「貓池」（即 Modem pool）詐騙設備與上千張二類電信業者核發之電信門號卡，檢警經訊問謝姓成員並檢視相關證物後，始知該詐騙集團犯案手法係承租套房、架設DMT設備，再由境外詐騙機房成員透過DMT設備發話向不特定民眾詐騙，謝姓成員等人不定時轉換DMT設備放置地點以規避檢警查緝。

檢警查出，謝姓成員另架設「貓池」電信設備，透過該設備自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶之認證碼，藉此供詐騙集團申辦大量電子帳戶進行洗錢詐欺犯行。此外，以相同模式收受遊戲帳號、蝦皮帳號之認證碼，建立假帳號進行網購詐欺獲利，檢警團隊根據查扣事證清查，查悉該二類電信業者提供2,654個門號予詐騙集團，其中已有342個電信門號遭作為詐欺使用，致使611位民眾遭詐騙集團詐騙得逞，詐騙集團因此此獲利3,222萬2,996元，所幸桃園檢警及時查獲詐騙集團犯行，大部分電信門號卡尚未被詐騙集團使用，損害未擴大。

▲圖為檢警查獲之移動式機房等設施。

檢警也查出，該二類電信業者52歲邱姓負責人與詐騙集團成員勾結，勾串詐騙集團成員需設資本額僅5萬元之水果行，再以水果行名義，陸續業者大量申辦門號，邱姓負責人則以「隨時要、隨時給」方式，收到詐騙集團通知後，立即委由快遞業者交付電信門號卡，嗣後詐騙集團即將取得之門號作為電信詐騙使用。

桃檢檢察官指揮警方詳細蒐證後，於今年8月28日偵查終結，將二類電信邱姓負責人依詐欺等罪嫌起訴，檢察官審酌邱身為電信事業負責人，為貪圖利益而與詐騙集團勾結，大量提供電信門號予詐騙集團使用，致使諸多民眾受有財產損害，戕害國家國際形象甚鉅，請求法院從重量刑，並具體求刑20年。