　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「隨時要隨時給」賣給詐團2600個門號　二類電信業者遭求刑20年

▲桃園地檢署指揮刑事局、桃園刑大與中壢警分局今年5月偵辦二類電信業者邱姓負責人與詐騙集團勾結，建立假帳號在網路上向不特定人士進行詐騙，圖為檢警查獲之移動式機房設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲二類電信業者邱姓負責人與詐騙集團勾結，建立假帳號在網路上向不特定人士詐騙，圖為檢警查獲之移動式機房設施。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今年5月間偵辦中壢警分局臨檢查獲詐騙集團冉姓男子，騎乘機車時載送「數位式移動設備」（Digital Mobile Trunk，簡稱「DMT」設備），亦即移動式機房功能，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，循線查出二類電信業者邱姓負責人與詐團勾結，由詐團虛設水果行名義向業者大量申請電信門號，邱以「隨時要、隨時給」方式，委由快遞業者交付電信門號卡作為電信詐騙使用，詐團因此獲利逾3200萬元；桃檢偵結將邱姓負責人起訴，並向院方具體求刑20年。

桃檢指出，本案之緣由係壢分局員警於去年10月14日臨檢盤查時，查獲詐騙集團成員冉姓男子騎機車載送「數位式移動設備」（簡稱「DMT」設備），警方查出該系統類似移動式機房功能，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，並可將國外詐騙門號偽裝為國內撥打之行動門號即隱匿台灣代碼886之功能，警方經由冉姓男子供述，查悉該詐騙集團成員尚有謝姓、莊姓、曾姓、劉姓、何姓、陳姓與張姓等多名成員，中壢警方報請桃檢指揮偵辦。

▲桃園地檢署指揮刑事局、桃園刑大與中壢警分局今年5月偵辦二類電信業者邱姓負責人與詐騙集團勾結，檢警查獲之機房大量門號等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為檢警查獲之機房大量門號等證物。

桃檢檢察官賴穎穎獲報後，指揮刑事局偵六隊、桃園市警局刑大與中壢警分局等單位分持搜索票於去年12月8日、今年1月17日、3月1日執行搜索並拘提謝姓等詐騙集團等人到案，其中搜索謝姓成員住處過程，發現其住處藏匿大量DMT設備、「貓池」（即 Modem pool）詐騙設備與上千張二類電信業者核發之電信門號卡，檢警經訊問謝姓成員並檢視相關證物後，始知該詐騙集團犯案手法係承租套房、架設DMT設備，再由境外詐騙機房成員透過DMT設備發話向不特定民眾詐騙，謝姓成員等人不定時轉換DMT設備放置地點以規避檢警查緝。

檢警查出，謝姓成員另架設「貓池」電信設備，透過該設備自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶之認證碼，藉此供詐騙集團申辦大量電子帳戶進行洗錢詐欺犯行。此外，以相同模式收受遊戲帳號、蝦皮帳號之認證碼，建立假帳號進行網購詐欺獲利，檢警團隊根據查扣事證清查，查悉該二類電信業者提供2,654個門號予詐騙集團，其中已有342個電信門號遭作為詐欺使用，致使611位民眾遭詐騙集團詐騙得逞，詐騙集團因此此獲利3,222萬2,996元，所幸桃園檢警及時查獲詐騙集團犯行，大部分電信門號卡尚未被詐騙集團使用，損害未擴大。

▲桃園檢警今年5月查獲二類電信業者勾結詐騙集團，圖為檢警查獲之移動式機房等設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為檢警查獲之移動式機房等設施。

檢警也查出，該二類電信業者52歲邱姓負責人與詐騙集團成員勾結，勾串詐騙集團成員需設資本額僅5萬元之水果行，再以水果行名義，陸續業者大量申辦門號，邱姓負責人則以「隨時要、隨時給」方式，收到詐騙集團通知後，立即委由快遞業者交付電信門號卡，嗣後詐騙集團即將取得之門號作為電信詐騙使用。

桃檢檢察官指揮警方詳細蒐證後，於今年8月28日偵查終結，將二類電信邱姓負責人依詐欺等罪嫌起訴，檢察官審酌邱身為電信事業負責人，為貪圖利益而與詐騙集團勾結，大量提供電信門號予詐騙集團使用，致使諸多民眾受有財產損害，戕害國家國際形象甚鉅，請求法院從重量刑，並具體求刑20年。

 【更多新聞】

►桃園警摩鐵臨檢男「表情超怪異」　車內搜出百包毒咖啡+K他命

小資女開店...3惡煞潑漆、砸石頭　闆娘嚇壞摀耳「全程僅10秒」

為了幾千元！強押少年偏僻山區圍毆　兇狠雙煞被逮...下場曝光

 

 

ET快訊
關鍵飲料曝光！台南某國小爆食物中毒　增至35童嘔吐腹痛
2男3女遊泰國叫車「險被載去賣豬仔」　司機通話報人數！他嚇手
28歲男橫紋肌溶解亡　欠5萬被活活打死
中國官媒突傳重磅消息！　恆大飆漲82％
快訊／台南某國小驚傳食物中毒　20學童午餐後噁心想吐
65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自認進口雞蛋遭抹黑　陳吉仲與農業部對邱毅、徐巧芯提告

從高中生到熟女全都要　已婚男「不斷約砲」判賠正宮15萬

4月女嬰快沒氣！警車鳴笛機車陣默契「摩西分海」　3分鐘抵醫院

暴雨還在炸！彰化員林百年石階「成泥漿瀑布」　驚人畫面曝光

「隨時要隨時給」賣給詐團2600個門號　二類電信業者遭求刑20年

女飼主「花17.1萬救浪貓」騙募款　醫院揭她竄改收據灌水11.6倍

輪胎被馬路吃了！　台中男栽天坑怒嗆「扯鈴的扯」擬提國賠

快訊／因道路中斷！　台東縣府宣布：海端鄉利稻村明停班停課

時雨量48mm強襲！新店20多處積水　新潭路土石滑落道路中斷

快訊／國道3號北上143K「7車追撞」！　釀2傷送醫

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

Yuri祕戀春風？巫苡萱：只是去打麻將　徐乃麟秒歪樓：打完都會打別的ＸＤ

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

自認進口雞蛋遭抹黑　陳吉仲與農業部對邱毅、徐巧芯提告

從高中生到熟女全都要　已婚男「不斷約砲」判賠正宮15萬

4月女嬰快沒氣！警車鳴笛機車陣默契「摩西分海」　3分鐘抵醫院

暴雨還在炸！彰化員林百年石階「成泥漿瀑布」　驚人畫面曝光

「隨時要隨時給」賣給詐團2600個門號　二類電信業者遭求刑20年

女飼主「花17.1萬救浪貓」騙募款　醫院揭她竄改收據灌水11.6倍

輪胎被馬路吃了！　台中男栽天坑怒嗆「扯鈴的扯」擬提國賠

快訊／因道路中斷！　台東縣府宣布：海端鄉利稻村明停班停課

時雨量48mm強襲！新店20多處積水　新潭路土石滑落道路中斷

快訊／國道3號北上143K「7車追撞」！　釀2傷送醫

MINI大改款Countryman成首款德製車　空間更大、還有308匹電動版

4連霸議員參選桃園復興區長補選　陳瑛完成登記全力以赴爭勝選

職安署、台南市勞工局攜手　合辦營造工地職業安全衛生觀摩會

Netflix、Spotify會開雲端發票！　1招歸位收中獎通知

關鍵飲料曝光！台南海東國小疑食物中毒　增至35童嘔吐腹痛

環境部首屆21人環評委員名單公布　四接成首要艱鉅考驗

林志玲包一整套珍珠送老公　「但我的珠寶自己選」

連5日消費滿千送豬仔流沙包　點點心9／8進駐南紡購物中心

松鼠亂入網球比賽　選手與觀眾間來回跑...轉播員：你沒買門票！

曾峻岳有望旅日！古久保談最大魅力　4年前的陳俊秀也可以

野外「Tiffany藍」蛇出沒！　網見絕美小青驚呼：超幸運

社會熱門新聞

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

即／高端內線交易撈15萬　審委夫妻下場曝

中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選

《文創》修法後第一隻黃牛抓到了

員林超狂「空中步道」違建又增建？ 屋主曝真相

搶太妍、BLACKPINK門票僅2秒　學霸工程師起底

即／國道3號北上143K「7車追撞」！　2傷送醫

新竹單親孝女擁6證照　遇狗竄出摔車亡

雨彈狂炸！新北中和「馬路成黃河」　災情照曝光

男冒「宅神」還背個資　本名更大咖

名媛朱立安吸金　二審判10年重刑

3寶爸廁所性侵酒店妹

監視器拍下「2度詭異左傾」　苗栗騎士自撞亡

更多熱門

相關新聞

全國掃黑逮詐團逾千人　退休工程師痛失2600萬

全國掃黑逮詐團逾千人　退休工程師痛失2600萬

警政署從8月21日起執行「全國同步打詐、掃黑肅槍行動專案」共查獲詐團217件、犯嫌1076人到案，查扣不動產2處、車輛11輛及新台幣1億3580萬餘元。掃蕩黑道幫派39件241人，其中包含竹聯幫11件、天道盟3件、北聯幫1件、三環幫1件、其他黑幫涉案23件、查扣不法金流467萬餘元；查獲非法槍械案件53件60人、各式槍械66枝，其中包含非制式槍枝61枝、模擬槍5枝，及改造槍械場所5處。

群創顧問詐36萬當包養費　酒店妹「從良」免賠

群創顧問詐36萬當包養費　酒店妹「從良」免賠

調查局連破跨境電信詐團　衣櫃裝減音工具

調查局連破跨境電信詐團　衣櫃裝減音工具

華南銀行草屯分行員連阻2詐騙

華南銀行草屯分行員連阻2詐騙

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月

關鍵字：

二類電信業者隨到隨給詐騙集團移動式機房桃園檢警

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面