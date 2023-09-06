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486先生出事了！　他公開認錯「若被開除，1萬元黨費還我」

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

▲486先生發文透露，自己出事了。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

記者周亭瑋／綜合報導

知名團購達人「486先生」陳延昶今突發文，透露自己因調侃柯文哲出事了，他直言，身為民眾黨黨員，對於幼稚的言行公開道歉，但同時也喊話，若真的被開除，希望能退1萬元黨費，「大家好聚好散。」

陳延昶今在臉書表示，前兩天一位民眾黨的人跑到公司要堵他，同事詢問何事，對方則透露，因為他調侃柯文哲出事了，「好好講的話肯定沒人鳥我，所以我話語雖然有點尖酸刻薄，也是為了引起柯主席的注意。」

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▲486先生出事了。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

▲他公開道歉，希望黨不要開除他。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

他直言，自己經營486團購，常希望同仁能給建言，而非都講好聽話，「這麼多年在我的社群平台，我也常跟網友說給我指教、給我意見，有錯改之無則嘉勉，因此我以為民眾黨及柯文哲主席也是這樣，但顯然並非如此。」

陳延昶接著說，「怪我態度不夠端正，引起少數同志們的不滿，對於我幼稚的言行，我在這公開道歉。希望民眾黨不要開除我這個資深的終身黨員，但如果真的要開除，請把當初1萬元的黨費退給我，大家好聚好散，可是如果可以，我還是希望能繼續留在民眾黨，讓我講一些真心話，畢竟現在良心難覓清流難尋阿。」

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