民眾黨代表控主張將反對者吊路燈　綠議員貼影片：沒說過別塞我嘴裡

▲民進黨議員林秉宥。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨代表吳予晴日前在社群平台以「誇張！民進黨議員在講座上主張把反對者吊路燈」為題發文，指控民進黨議員林秉宥在一場論壇中，主張將反對者吊路燈。對此，林秉宥5日貼出演講全程直播駁斥，自己反對吊路燈，且演講的全程有直播，這些話自己都沒有說，「我沒有說的話不要塞我嘴裡。」

吳予晴以「誇張！民進黨議員在講座上主張把反對者吊路燈」為題發文，指控林秉宥主張要「在戰爭前規劃好把所有反對者監禁、酷刑、屠殺的執行方案」 只能說這些台獨份子，真的越來越走向反民主了呢，「你們真的要轉型成為親美獨裁政黨的話，就不要再披著民主的外皮了好嗎？難看。」

對此，林秉宥貼出演講全程直播，並表示，這是好民文化行動協會舉辦的講座，自己在座談分享時，簡報上第一句話就是「務必要在戰前就規劃好叛國者及第五縱隊處置方案」，這是自己去烏克蘭時，一位軍人提點的想法，他呼籲一定要在戰前規劃好。

林秉宥指出，回去看演講內容，烏克蘭開戰第一時間就針對有社會影響力的親俄份子管理，俄羅斯第一顆砲彈落下後，最忙碌的就是國安單位跟警察，忙著逮捕叛國者跟第五縱隊。

林秉宥直言，這些事情是在戰爭前就必須考慮好，克里米亞事件發生後，烏克蘭就在法律上做好準備，烏克蘭雖然不像西方跟台灣法制一樣健全，但民主社會就是法治社會，他們對親俄份子做出管制，「我反對吊路燈說法，這還蠻野蠻的，當然有警示作用，但烏克蘭案例證實不需要吊路燈，也能很好的在戰爭時期管理這些政治立場不同者。」

林秉宥感嘆，自己看了那個小女生的發文，年輕人要有很多的機會學習，「我是公眾人物，講的話自然要接受公評，但那些話不是我講的。她宣揚一個錯誤觀念，且這些話並非我講的，被人用這樣的方式一竿子打翻一艘船。」

林秉宥指出，她是小孩子，可能連自己在講什麼都不知道，也不想給民眾黨聲量，演講的全程有直播、錄影，這些話自己都沒有說，「囉哩巴唆講了很多，就是沒有講到那三個字。我沒有說的話不要塞我嘴裡。」

講座主辦林芳如也表示，沒想到，這些分享被惡意曲解，放到年輕人在看的Dcard。好國學院是要針對台灣危機進行深層對話的系列講座，對話是為了團結，竟然有人刻意操作，用來擴大內部矛盾，進行分化。看到網路上的文章非常讓人憤怒，這種操作非常可恥，非常惡劣！

林芳如痛批，這篇Dcard文從標題到內容，明顯就是刻意製造錯假訊息！惡意傳播爭議訊息、製造偏見報導，如果這不是認知作戰，什麼才是認知作戰？

