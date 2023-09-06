微風百貨「貴婦高麗菜」1顆654元！撞破天花板　全場看傻了

▲貴婦級高麗菜。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

受到颱風影響，國內菜價連連飆漲，高麗菜更出現天價，繼澎湖1顆414元；如今，有網友在台北微風百貨的超市裡，直擊要價654元的「貴婦高麗菜」，而大票網友也洗版朝聖，驚呼「鑲金的膩」、「搶錢啊」。

網友稍早在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見高麗菜上的標價，竟出現654、566等驚人價格。他透露，這是在台北微風百貨的超市看到的，「颱風季，我一般都不會買青菜，貴爆了！頂樓的草...加減吃。」

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PO文一出，掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「這個誇張了」、「比麝香葡萄還貴」、「台灣價值高麗菜，讚啦」、「突然覺得公司對面的大埔，給我那喔多高麗菜很感人」、「我寧願買五套麥當勞套餐」、「果然是貴婦百貨」、「改吃牛排算了」。

另外，《ETtoday新聞雲》記者實際查找台北農產運銷公司，統計資料顯示，今日蔬菜平均批發價每公斤44.8元，相較昨日的49.6元，便宜了4.8元，其中葉菜類由於進貨量大幅增加，價格跌多漲少，甘藍（高麗菜）到貨量約326噸，價格下跌20元，大白菜到貨量約64噸，價格下跌6元，青江菜到貨量約29噸，價格上漲1元。