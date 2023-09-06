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回老家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場炸鍋力挺

鄉下,農田,偏鄉（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友3年前回老家務農，並向農會的「青年從農創業貸款」貸了100萬，原本一切順利，怎料近兩年農業用水被限，使得他被迫停耕，並找了個工作暫時度日，結果竟被通知違約，要求他立刻將剩餘的41萬繳清，還得按照銀行利息支付違約金，拿不出錢的他，只好先向家人求助，也不禁感嘆「蠻意難平的。」

「前幾天伸手向我爸要了50萬。」網友昨在Dcard娓娓道來，大約3年前，剛好家裡有塊地，他便決定返鄉當青農，那時有個「青年從農創業貸款」，於是他跑了幾趟農會，成功貸款100萬元，接著展開務農人生。

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他坦言，前面真的順風順水，儘管非大富大貴，但至少自食其力，生活也算是充實，「但是這兩年，如果家裡有在務農的長輩，應該都知道，真的天公不做美，台灣各地水庫都缺水，政府第一個限水的地方就是農業用水，根本沒有辦法耕作；沒辦法...除了貸款我也要生活、也要吃飯，只能再找一個工作，暫時度日子。」

▲供應嘉南地區稻作水源的曾文水庫蓄水率已經低於3成，若仍繼續供應農業用水，將影響後續民生等用水之穩定，經濟部與農委會拍板確定嘉南地區2023年推動大區輪作全面節水措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲近年來台灣各地水庫都缺水。示意圖，與本文無關。（資料照／記者林悅翻攝）

直到最近連續兩個颱風侵台，水庫大補水，他原以為終於要苦盡甘來了，不料竟接到農會貸款部門的電話，告知他已違約，現在要立刻將剩餘的41萬多還完，並按著銀行利息支付違約金。

聞言，原PO滿腹疑惑，在追問之下才知道，因為貸款是鼓勵青年回鄉務農的，如果貸款者有「其他額外收入」高於基本薪資*12個月，那即是違約，「也就是說，我即便只找一個簡單的工作，薪水也只有基本薪資，但我若領了任何年終或加班津貼，就是違約。」

他坦言，「現在心情是真的蠻難平復的，休耕也不是我願意的，更何況休耕期間貸款也還是要繼續付。今天是我家裡狀況還算不錯，父母拿這個錢出來，不會導致家庭困頓；如果我今天家裡經濟差一點的話，要拿什麼來面對這個狀況。」

▲回老家務農「青貸100萬」　3年後慘噴違約金！全場炸鍋力挺。（圖／翻攝自Dcard）

▲他被迫立即還清41萬，還得支付違約金。（圖／翻攝自Dcard）

最後，原PO也強調，「沒有要怪罪任何人的意圖，就是打上來抒發一下心情，畢竟錢也付完了，只是想到這樣事情、這樣的機制，就覺得有些不恰當，又想到台灣的某處，可能也有遭遇同樣事情的人，不知道他們是熟讀合約，困頓地過著生活，還是跟我一樣違約，且不知父母是否能夠幫助，又或者像貸款專員說的，如果手上沒現金，先把你的地拿過來農會抵押。」

對此，大票網友全炸鍋，紛紛回應「這可以申訴吧！就休耕沒收入，還不能去打工生活，去找里長民代申訴看看」、「雖然違約在先，但支持去談看看，畢竟休耕也不是大家願意的」、「這什麼政府」、「辛苦了！政府有些補貼和政策，在立規範時沒有去考量實際情況，才會出現這種奇怪的bug」、「這個真的有點扯，好險爸爸有錢」、「我見過更慘的，貸款買了幾百萬進口農耕機，結果被強迫休耕，每個月都還不出錢來的農民」。

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