染黑又染紅！民眾黨幹部爆「洪門」背景　與統促黨、竹聯幫過往甚密

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨地方黨部爭議連環爆，除一連串涉黑染黃爭議外，6日又被踢爆，北市黨部中山區主任陳大業以及松山區主任王振鴻是統派團體「洪門聖文山」成員，對此，時代力量表示，「洪門聖文山」與統促黨、中華致公黨、竹聯幫過往甚密，連藍綠兩黨不要的人物都敢收，這種「超越藍綠」是讓台灣民主倒退的「腥」政治，請不要再拖累人民對第三勢力的期待。

民眾黨員林黨部被爆高利貸、討債爭議，台南黨部青年部總召尤信元被爆是應召集團「馬伕」，黨部執行長洪梓傑則曾在2017年與姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天，民眾黨陷入一連串染黑又染黃爭議。民眾黨台北黨部中山區主任陳大業以及松山區主任王振鴻被爆是統派團體「洪門聖文山」成員，與統促黨、中華致公黨、竹聯幫過往甚密，而陳也曾因涉及偽造文書、妨害投票罪遭判刑。

時代力量發言人余佳蒨指出，今年五月，統促黨與洪門聖文山會邀請「沖繩唯一指定暴力團」之稱的日本旭琉會來台交流，洪門幹部也在臉書上祝賀「陳大業大哥」與竹聯幫信堂開堂堂主生日快樂，陳大業並與王振鴻一同出席中華民族致公黨十八週年黨慶，顯見民眾黨台北市黨部已經「染黑又染紅」。

余佳蒨批評，近期民眾黨各地方黨部不斷爆出醜聞，從暴力討債、恐嚇、拿鋁棒打人、當皮條客、妨害投票，令人怵目驚心，幹部染黑、染紅層出不窮，連藍綠兩黨不要的人物都敢收，這種「超越藍綠」根本是讓台灣民主倒退的「腥」政治，請不要再拖累人民對第三勢力的期待。