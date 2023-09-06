染黑又染紅！黨幹部爆「洪門」背景　她酸柯文哲：中國統戰夢幻選手

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨地方黨部爭議連環爆，除一連串涉黑染黃爭議外，6日又被踢爆，北市黨部中山區主任陳大業以及松山區主任王振鴻是統派團體「洪門聖文山」成員，對此，基進黨北市港湖區立委參選人吳欣岱表示，民眾黨染黑又染紅，統派團體全力相挺，柯文哲就是中國的「夢幻選手」。

民眾黨員林黨部被爆高利貸、討債爭議，尤信元被爆是應召集團「馬伕」，洪梓傑則曾在2017年與姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天，民眾黨陷入一連串染黑又染黃爭議。網紅四叉貓今（6日）再爆料民眾黨台北黨部幹部為洪門成員。

對此，吳欣岱表示，被爆染黑又染黃的民眾黨，終於被抓到染紅的證據了。今日民眾黨台北黨部的中山區主任以及松山區主任被爆料亂停車以及有妨礙投票的前科，然而最讓人訝異的是，這兩位主任同屬統派團體「洪門聖文山」，可見柯文哲就是他們理想中可以完成兩岸統一的候選人。

吳欣岱說明，很多人可能對「洪門聖文山」一知半解，只知道「洪門」過去是「反清復明」的神祕組織。隨著歷史的演變，出現了各個「山頭」，「聖文山」就是在台灣洪門「門生」最多的山頭，且以擁護「中國統一、偉大復興」為理念，以「兩岸一家親、共圓中國夢」為發展宗旨，是洪門內最活躍的統派勢力。

吳欣岱批評，這也難怪柯文哲會說「中國要他選總統」，民眾黨內吸納這些黑道統派就是因為柯文哲的「兩岸一家親立場」跟他們不謀而合，可見他就是中國統戰工作的「夢幻選手」。

吳欣岱直言，民眾黨一直刻意淡化兩岸議題，然而地方黨部現今成為統戰組織的窩藏點，也不知道究竟除了統派組織人力上的協助，是否還有其他資金、資源的挹注，請柯文哲要說清楚。