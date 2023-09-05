　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的

▲聯絡簿裡出現許多中英夾雜的文句。（圖／翻攝自PTT，下同）

▲聯絡簿裡出現許多中英夾雜的文句。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來教育部力推的雙語政策屢傳爭議，先前甚至有破萬連署「要求停止該政策」。一名家長今發文怒曬孩子的聯絡簿，質疑雙語政策得到的結果就是，中不中英不英的晶晶體。

該名家長今在PTT提到，「身為國小生跟國中生的家長告訴你，台灣在基礎教育的雙語政策，最後就是創造出國語不行、英語不行，甚至數學等學科也不行的新一代。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著PO出孩子聯絡簿，怒指「這個是學校要求的寫法，你告訴我這是什麼？這種東西，語文會學好我輸你。」不過，原PO話鋒一轉，表示相當認同台灣推動雙語，但教育應該要適當的調整，「因為執行面給的資源面，已經跟不上且越來越混亂了。」

▲聯絡簿裡出現許多中英夾雜的文句。（圖／翻攝自PTT，下同）

家長更重話砲轟，「這一切我真的無言了！政府將雙語教育作為全國重要政策，但沒有足夠的時間跟配套下，基本上就是在第一線殘害我們的基礎教育師生。」

對此，鄉民紛紛回應，「真的很垃圾，猴子開車」、「靠北，看到圖我笑了」、「台語爛劇會出現的語法耶，笑死」、「這不就是晶晶體嗎」、「廢到笑不出來」。

事實上，全教總在今年6月間，就召開記者會指出，雙語錯誤政策正嚴重侵害正常教育發展，甚至影響國家未來，要求3位總統候選人明確表態，並回應全教總提出的停止「雙語政策」並暫停《雙語國家發展中心設置條例》、檢討不當績效指標、教師甄試回歸專業、回歸英語正常化教學等訴求。

❤4大瓶洗衣精下殺399、150抽衛生紙「1包不到12元」！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵
快訊／涉收賄勒索逾千萬　前台南議長郭信良遭起訴
新颱「鴛鴦」最快今生成　專家：不會再搞變化多端路徑
30歲男隆鼻求財死亡　整形名醫判賠556萬
吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊！　千萬別輕忽
LIVE／男偶像被爆嫖妓約砲！郭台銘傳握死亡筆記本　科技男中
國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的
快訊／科技男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孕媽「一整晚失眠」怕影響寶寶！醫師解答　婆媽們長知識了

預約日本餐廳「狂被掛電話」　他講1句秒掰：感覺很差！網瘋猜原因

友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

全球每3秒多1名失智患！注意10大警訊　醫曝趨吉避兇秘訣

裸男在超商捏乳頭！他揪人深夜包場「多人運動」　總公司回應了

新颱「鴛鴦」最快今天下半天生成　專家：不會再搞變化多端路徑

雙胞胎長太像！兄弟接連得師鐸獎　師誤認：不是去年拿過了？

Lulu遭海關扣留9hrs　她籲「犯罪集團毒品混蠟燭」：查緝變嚴

火燒心！男子食道佈滿鮭魚斑「塞6cm腫瘤」　醫點名4類人注意

國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

全球每3秒多1名失智患！注意10大警訊　醫曝趨吉避兇秘訣

裸男在超商捏乳頭！他揪人深夜包場「多人運動」　總公司回應了

新颱「鴛鴦」最快今天下半天生成　專家：不會再搞變化多端路徑

雙胞胎長太像！兄弟接連得師鐸獎　師誤認：不是去年拿過了？

Lulu遭海關扣留9hrs　她籲「犯罪集團毒品混蠟燭」：查緝變嚴

火燒心！男子食道佈滿鮭魚斑「塞6cm腫瘤」　醫點名4類人注意

國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的

7萬5台大男求兼差　「曝3恐怖花費」慘沒錢！全場怒：討罵嗎

國際台劇首度徵案！文化部長：在數位國度時代，台灣不再是小國

北市文山區再增1例登革熱！40多歲男曾去台南

阿本揭《棒棒糖》位階內幕！　感嘆「公司資源都放在一軍上」

偏執性民族主義蔓延　台灣要在供應鏈亂流中摸好出路

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

民進黨控藍白是抹黑大聯盟　點名柯文哲「造謠慣犯」

郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」

民眾黨幹部涉黑連環爆　他點原因：網路上「指黑中心」每天更新

友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

新田真劍佑15部影劇推薦！《航海王》索隆超帥還原、是漫改電影專業戶

生活熱門新聞

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

北捷「隱藏捷運線」答案揭曉！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

更多熱門

相關新聞

陸三寶駕駛遇小學放學受阻鳴喇叭惹眾怒 作勢衝撞家長被團團圍住

陸三寶駕駛遇小學放學受阻鳴喇叭惹眾怒 作勢衝撞家長被團團圍住

陝西西安高新第二小學8月30日放學時，在學校校門口上演了一場鬧劇。一名三寶駕駛開車進入上下學高峰的管制路線時，不僅狂按喇叭引起周圍家長不滿，還用車頭頂著一名女性家長往前開，作勢要踩油門衝撞，這時，周圍家長一湧而上將其攔下，打開車門差點把駕駛從車上拖下來「就地處置」。

拉攏科技人才「孝子」需求　高雄2大產業園區新國小來了

拉攏科技人才「孝子」需求　高雄2大產業園區新國小來了

收納車變娃娃車！2幼童滑落車道高速撞牆畫面曝

收納車變娃娃車！2幼童滑落車道高速撞牆畫面曝

午休「趴睡」繳900元！家長投訴　校方：一種管理費

午休「趴睡」繳900元！家長投訴　校方：一種管理費

黃偉哲開學前夕發送給家長的一封信

黃偉哲開學前夕發送給家長的一封信

關鍵字：

雙語政策聯絡簿家長國小生晶晶體

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面