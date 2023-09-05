國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的

▲聯絡簿裡出現許多中英夾雜的文句。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來教育部力推的雙語政策屢傳爭議，先前甚至有破萬連署「要求停止該政策」。一名家長今發文怒曬孩子的聯絡簿，質疑雙語政策得到的結果就是，中不中英不英的晶晶體。

該名家長今在PTT提到，「身為國小生跟國中生的家長告訴你，台灣在基礎教育的雙語政策，最後就是創造出國語不行、英語不行，甚至數學等學科也不行的新一代。」

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他接著PO出孩子聯絡簿，怒指「這個是學校要求的寫法，你告訴我這是什麼？這種東西，語文會學好我輸你。」不過，原PO話鋒一轉，表示相當認同台灣推動雙語，但教育應該要適當的調整，「因為執行面給的資源面，已經跟不上且越來越混亂了。」

家長更重話砲轟，「這一切我真的無言了！政府將雙語教育作為全國重要政策，但沒有足夠的時間跟配套下，基本上就是在第一線殘害我們的基礎教育師生。」

對此，鄉民紛紛回應，「真的很垃圾，猴子開車」、「靠北，看到圖我笑了」、「台語爛劇會出現的語法耶，笑死」、「這不就是晶晶體嗎」、「廢到笑不出來」。

事實上，全教總在今年6月間，就召開記者會指出，雙語錯誤政策正嚴重侵害正常教育發展，甚至影響國家未來，要求3位總統候選人明確表態，並回應全教總提出的停止「雙語政策」並暫停《雙語國家發展中心設置條例》、檢討不當績效指標、教師甄試回歸專業、回歸英語正常化教學等訴求。