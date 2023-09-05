颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

▲颱風過後菜價飆漲，高麗菜每斤飆破百元，每顆要價400元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

海葵颱風遠離台灣，挾帶豪雨影響蔬菜產地收成，適逢昨天休市，今天到貨量供不應求，帶動菜價漲幅。根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價每公斤49.5元，比昨天貴了4元，其中又以葉菜類漲幅最高，有菜王之稱的高麗菜，批發價一口氣就漲14元。走訪傳統市場，高麗菜每台斤價格飆破百元，一顆衝到400元天價，消費者大嘆：「蔬菜又醜又貴，還不如吃肉划算。」

據北農統計，今（5日）進貨量較休市前大幅減少，台北市蔬菜到貨量約1481噸，比昨天少了240公噸，蔬菜每公斤平均批發價49.5元，比昨天的45.5元，上漲4元。

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北農分析，因休市後承銷人普遍存貨少，且颱風過後產地下雨影響，到貨量減少很多，造成承銷人購買需求增加，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少，其中又以葉菜類進貨量大幅減少，價格上漲最多，漲幅最多的包括高麗菜上漲14元，大白菜和小白菜均上漲8元。

實際走訪台北市信義區傳統市場，受颱風泡水影響，多數菜販菜況不佳，原本一把20至30元A菜，今天漲到每把50元，高麗菜價更是創下每斤破百元的天價，一顆買下來要破400元，連菜販都說很多消費者問完就走了，只能建議民眾多買替代食材，或到超市搶特價菜種。

據農業部公布的最新海葵颱風農業災情報告，以台東縣損失2億2138萬元(占81%)、花蓮縣損失2921萬元(占11%)、屏東縣損失1307萬元(占5%)及高雄市損失886萬元(占3%)較為嚴重，主要受損作物是番荔枝、其次為香蕉、其他柑桔(臍橙)、金針菜及木瓜等。農業部已公告台東縣為辦理天災現金救助及低利貸款地區，範圍為全品項。