　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

▲颱風過後菜價飆漲，高麗菜每斤飆破百元，每顆要價400元。（圖／記者楊惠琪攝）

▲颱風過後菜價飆漲，高麗菜每斤飆破百元，每顆要價400元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

海葵颱風遠離台灣，挾帶豪雨影響蔬菜產地收成，適逢昨天休市，今天到貨量供不應求，帶動菜價漲幅。根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價每公斤49.5元，比昨天貴了4元，其中又以葉菜類漲幅最高，有菜王之稱的高麗菜，批發價一口氣就漲14元。走訪傳統市場，高麗菜每台斤價格飆破百元，一顆衝到400元天價，消費者大嘆：「蔬菜又醜又貴，還不如吃肉划算。」

據北農統計，今（5日）進貨量較休市前大幅減少，台北市蔬菜到貨量約1481噸，比昨天少了240公噸，蔬菜每公斤平均批發價49.5元，比昨天的45.5元，上漲4元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北農分析，因休市後承銷人普遍存貨少，且颱風過後產地下雨影響，到貨量減少很多，造成承銷人購買需求增加，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少，其中又以葉菜類進貨量大幅減少，價格上漲最多，漲幅最多的包括高麗菜上漲14元，大白菜和小白菜均上漲8元。

實際走訪台北市信義區傳統市場，受颱風泡水影響，多數菜販菜況不佳，原本一把20至30元A菜，今天漲到每把50元，高麗菜價更是創下每斤破百元的天價，一顆買下來要破400元，連菜販都說很多消費者問完就走了，只能建議民眾多買替代食材，或到超市搶特價菜種。

據農業部公布的最新海葵颱風農業災情報告，以台東縣損失2億2138萬元(占81%)、花蓮縣損失2921萬元(占11%)、屏東縣損失1307萬元(占5%)及高雄市損失886萬元(占3%)較為嚴重，主要受損作物是番荔枝、其次為香蕉、其他柑桔(臍橙)、金針菜及木瓜等。農業部已公告台東縣為辦理天災現金救助及低利貸款地區，範圍為全品項。

ET快訊
快訊／17縣市豪大雨特報！　一路下到晚間
私吞3.1億古柯鹼！　毒梟遭「連人帶錨丟下海」
選總統幹嘛！　柯媽媽開酸：有人怕輸找麻煩
林襄26歲生日好消息！　馬傑森上一軍
我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求：幫我討公道
高麗菜一顆飆破400元！　比肉還貴
侯佩岑暴瘦剩48公斤！　上圍縮水
快訊／國家警報響！　劇烈降雨強襲4地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

公務員女友存款「永遠停留在10萬」　他心死想放生：太誇張了

美國龍蝦吃到飽價錢曝！他嘆「台灣人很盤」　內行揪1重點反嗆

颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

真人版娜美遭轟「身材縮水」　他看完《航海王》1關鍵挺爆：很成功

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

公務員女友存款「永遠停留在10萬」　他心死想放生：太誇張了

美國龍蝦吃到飽價錢曝！他嘆「台灣人很盤」　內行揪1重點反嗆

颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

真人版娜美遭轟「身材縮水」　他看完《航海王》1關鍵挺爆：很成功

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

小孫女「手抱胖狗狗」睡午覺！頭上還有一隻瓦斯桶　阿嬤曬幸福照

盧秀燕化身「帶貨女王」賣公益月餅　電話接到手軟喊：賣擱卡阿

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

周思齊看高家4兄弟長大　曝高國輝「球狂」事蹟

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

深偽不只換臉　詐團仿親人聲音行騙！兩退休族鬼月遭騙近300萬

貓見萌妹大哭跳上抱抱　「喵式安慰」秒奏效！

生活熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

更多熱門

相關新聞

颱風造成財損　台東稅務局提醒先拍照再申請減免

颱風造成財損　台東稅務局提醒先拍照再申請減免

海葵颱風強襲帶來嚴重災害，台東縣稅務局表示，民眾若發生災損，可申報各項稅費減免，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅、所得稅、燃料費等。稅務局也將主動洽詢鄉鎮市公所提供災戶清冊，派員現勘，提供關懷稅捐減免措施，並設專人服務櫃檯服務，提供受災戶各項稅捐減免申請。

視察海葵颱風台東縣水利設施　陳揆：前瞻治理成效良好

視察海葵颱風台東縣水利設施　陳揆：前瞻治理成效良好

都蘭國中滿目瘡痍　陳揆：全力支持校園復原工作

都蘭國中滿目瘡痍　陳揆：全力支持校園復原工作

彰化午後豪雨狂炸！員基前變小河流

彰化午後豪雨狂炸！員基前變小河流

洪水淹到大腿　村民聽「敲鑼聲」急撤離

洪水淹到大腿　村民聽「敲鑼聲」急撤離

關鍵字：

颱風菜價高麗菜

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面