414元「天花板高麗菜」本尊現身超市！　澎湖民眾嘆：買不下去

記者陳洋／澎湖報導

高麗菜在大家的印象裡不算高價蔬菜，但有網友PO出照片，表示澎湖現在竟然出現一顆要價414元的高麗菜，讓大家直喊貴，記者實地到賣出400多塊高麗菜的澎湖農會超市裡察看，發現農會賣的高麗菜大多是半顆裝，價格從100多塊到200多塊不等，確實不便宜。

高麗菜在大家的印象裡不算高價蔬菜，但澎湖現在出現一顆400多塊的高麗菜，讓大家直喊貴，記者實地到賣出400多塊高麗菜的澎湖農會超市裡察看，發現農會賣的高麗菜大多是半顆裝，價格從100多塊到200多塊不等，確實不便宜。

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▲網友po出澎湖農會一顆高麗菜要價414元 。（圖／擷取自臉書）

民眾說，曾買過最便宜高麗菜才4顆100塊，「超出價格太多的，買都不會買，就算颱風因素漲價，等降價了再吃就好」。專做高麗菜水餃的商家則說，「現在用的高麗菜一顆200多塊，要是漲到400多塊，我不會買，用這種高價高麗菜包水餃，會虧死」。

市場的攤販說，高麗菜價格並不一定，要看產地，最便宜的一斤80塊，但如果是台灣梨山產的，一斤就要200多，不同產地還有不同品種，都會影響價格，至於颱風會不會影響菜價，要看明天的進價才知道。

農漁局表示，經過縣政府出面瞭解，這一顆400多塊的高麗菜是台灣來的，超市用的是公克算，整顆重量在200多公克，每公克單價在20塊左右，換算傳統市場慣用的斤兩，其實價格差不多，並沒有哄抬物價的情形。

▲澎湖縣政府強調，高麗菜並沒有出現哄抬價格的情形。（圖／擷取自臉書）

縣府也呼籲，高麗菜價格會提高，主要受到前陣子颱風的影響，為台灣帶來大量雨水，在加上台灣運送到澎湖也要算上運費，來自台灣的高麗菜確實會比較貴，澎湖也有在地產的高麗菜，會比較便宜，建議大家多採購。

澎湖因為在地產的蔬果類產能有限，仍有多數的蔬菜需要依賴台灣運送，光是成本就比在地產的高，加上這兩天又有颱風過境，會不會持續影響菜價，還有待觀察。