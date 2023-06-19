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為什麼鐵板燒只炒「豆芽菜、高麗菜」？　內行揭秘辛

▲▼鐵板燒。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO好奇，為什麼鐵板燒的青菜都是高麗菜和豆芽菜？（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

平價鐵板燒只要100多元，就可以吃到豐盛的一餐。但一名網友觀察，發現多數平價的鐵板燒店都只提供豆芽菜和高麗菜，很少會出現其他的青菜，好奇其中原因。文章曝光後隨即掀起討論，就有在鐵板燒店工作的內行人指出，「因為便宜又方便保存！」

原PO在Dcard發文表示，他吃過好幾間平價鐵板燒，發現無論是夜市擺攤的或是有店面的，多數平價的店家提供的青菜都是豆芽菜和高麗菜，頻率高到讓他忍不住笑說「還以為是鐵板協會的規定」，因此好奇PO文，為何鐵板燒都只會炒這2種青菜？

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文章曝光後隨即掀起討論，網友紛紛表示「之前吃到一次高麗菜+菠菜」、「台中有配菜是高麗菜跟豆腐的，超讚，而且都有加奶油」、「吃過一次有空心菜跟大陸妹的」、「吃過輔大有一家豆芽可以換荷包蛋超讚，不然平常我都是豆芽換高麗菜」、「而且那個菜都爆好吃，自己想煮都煮不出一樣的味道」、「個人感想，管他什麼菜，味道下飯就好」、「我們家這邊一間是奶油高麗菜+雞蛋豆腐」、「我們這裡有空心菜、豆芽菜和高麗菜可以選」。

也有在鐵板燒店工作過的內行人指出，「因為價格穩定且容易保存」、「我自己是開鐵板燒的，說句認真的。 為什麼都用高麗菜跟豆芽菜，因為便宜啊…可是高麗菜如果碰到連續暴雨，那價格會飆的很高。而為什麼不是用其他青菜，像空心菜之類的？明明也很便宜？因為空心菜比高麗菜豆芽菜還要更不好保存，洗過放冰箱，最多2天變黑變爛」、「我鐵板燒做3年，豆芽菜其實不易保存，很容易黑掉。高麗菜反而好保存」。

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