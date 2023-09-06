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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／郭台銘終是會被沖走的木偶　總統對戰組合「三腳督」已定

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（資料照／記者林敬旻攝）

文／陶本和

戰國時期有一段故事，秦國的秦昭王主張交換孟嘗君到秦國擔任宰相，以鞏固跟齊國的邦誼。當時，蘇秦對孟嘗君說了一段「泥偶與木偶」的寓言，暗喻孟嘗君是木偶，打消了孟嘗君到秦國的念頭。

寓言是這樣子，木偶對泥偶說，「你是西岸之土做的，當淄水淹起來時，你就完蛋了」；而泥偶不以為然地回他，「不對的，當大水來了，我不過回歸泥土，而你不知會被沖去何方」。

鴻海創辦人郭台銘執意參選2024總統的他，不過就是這只木偶。他意在牽起在野大聯盟的整合，以為自己是建立秦國、齊國邦誼的橋樑，但在他心中，只有他整合別人，沒有「被整合」的選項，現在或許還有小雞立委參選人會跟他眉來眼去，但當大選激戰時，各陣營歸隊，大水來臨了，郭董又會何去何從呢？

國民黨的總統參選人侯友宜，是通過黨中央初選的人選，師出有名，手中握有令箭，即便是只泥偶，大水來時，依然跟著洪水回復泥土。但是，郭董名不正、言不順，他的競選Logo還是模仿國民黨KMT而成的「GTM」，一心想鞏固泛藍，又像個恐怖情人般，對著民眾黨參選人柯文哲拋媚眼，必須提醒郭董，左右逢源的、兩邊討好的，往往會落得兩頭空。

在當前這個節骨眼上，藍白陣營在民調暫時落後的此刻，搶下總統大位、下架民進黨固然還是第一要務，但立委席次、黨的存亡都是務必考量的關鍵。

因此，對柯文哲、侯友宜來說，他們都很難有屈於當「老二」的選項，藍白的態勢，已經不是你死，就是我活了。想想，當藍營大潮來襲，柯文哲亦是那木偶，他與民眾黨又將會何去何從？為了黨的延續，只有對藍營持續地、耐心地蠶食鯨吞，當國會三黨不過半，柯文哲成為明年的關鍵少數，他的影響力是可以預期的。

弱肉強食的政治現實，台灣政壇很難有第三大黨的存活空間，主動要談和的、談整合的，往往來者不善，不是不處理你，只是「暫時」不併吞你，畢竟回顧政治歷史，背盟棄約的例子，實在屢見不鮮。因此，2024的總統大選，此刻來看，真正有實力角力的，應該是侯、柯、賴「三腳督」的競逐，柯文哲不會甘願成為隨波逐流的木偶，而郭董是只木偶，或許已是不爭的事實。

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