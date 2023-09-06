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台南真的很欠電！？　姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉痛批，綠電缺乏把關與監督機制，安平港區漁船停泊區也被蓋上光電板，黑金海平面斷送美景，讓人扼腕痛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉痛批，綠電缺乏把關與監督機制，安平港區漁船停泊區也被蓋上光電板，黑金海平面斷送美景，讓人扼腕痛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨政府拚2025非核家園確定跳票，以「綠能」之名吞噬台灣農地、山林及水域的亂象也愈來愈嚴重，國民黨第三選區立委參選人姚正玉6日痛批，綠電背後的黑金迷團未解，缺乏把關與監督機制，安平港區漁船停泊區也被蓋上光電板，黑金海平面斷送美景，讓人扼腕痛心。

姚正玉表示，台南88槍的迷團未解，大北門區舖天蓋地的太陽能光電板，已對居民的生活、養殖產業、濱海景觀都帶來重大衝擊。

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉痛批，綠電缺乏把關與監督機制，安平港區漁船停泊區也被蓋上光電板，黑金海平面斷送美景，讓人扼腕痛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉說，民進黨政府劃了一個2025非核家園的大餅，如今已確定跳票，但以能源轉型之名大推的綠電，全台光電板設置如雨後春筍，繼續吞噬台灣農地、山林及水域，並造成兩大衝擊：第一，光電設置的背後充斥黑金，台南88八槍迷團迄今未解。業者獲得政策獎勵，取得廉價土地與設施生產成本，再將產出的綠電高價賣給台電。公共資源被強取豪奪，暴利都進了哪些特權業者的口袋？

第二，能源局訂有「太陽光電設置景觀審定原則」，強調太陽光電設施、必要發電設施及附屬設施，應配合相鄰觀特色，塑造和諧之整體意象。但是各地破壤景觀的事件卻層出不窮。

姚正玉強調，台南安平是漢人開台首邑，是台灣近代與世界接軌的港口，安平港夕照美景遠近馳名；但是，港灣美景現在卻被黑鴉鴉的太陽能板快速吞噬中。

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉痛批，綠電缺乏把關與監督機制，安平港區漁船停泊區也被蓋上光電板，黑金海平面斷送美景，讓人扼腕痛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正正痛批，台南有嚴重到必須犧牲安平港美景來發電的程度嗎？政府主管機關不思維護文化資產景觀，卻讓太陽光電設置在安平港恣意妄為！港灣水域設施的景觀審定，也完全沒有做好把關監督，嚴重失職。

姚正玉強調，未來進入國會，將結合志同道合的立委，監督政府重新檢討國家能源政策，在兼顧能源安全、環境保護與經濟效益的情況下，將目前錯誤的能源政策撥亂反正，還給全民美麗家園。

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