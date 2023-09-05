台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

▲台南市截止5日下午3時經疾病管制署研判確診275例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為4064，衛福部疾管署羅一鈞副署長，再次南下視察南市安南區登革熱防治工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截止5日下午3時經疾管署研判確診275例本土登革熱確診病例，目前累積4064，5日275例分布東區74例，安南區47例，永康區40例，南區38例，北區26例，中西區14例，仁德區12例，關廟區9例，安平區6例，歸仁區及善化區各2例，安定、佳里、學甲、將軍及龍崎區各1例，年齡介於1歲至89歲。

防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

疾病管制署研判，南市截至5日已累計8名登革熱重症個案，上週其中3名病例於發病後0至7日內因病情急速惡化不幸過世，年齡介於67至80歲間的男性，3位罹患有慢性疾病如高血壓、糖尿病、心臟病及癌症等，黃偉哲市長再次提醒，雖然台南市流行的是第一型登革病毒症狀不明顯，但台南市曾於2010年流行第四型及2015年流行第二型登革病毒，且今年其他縣市及境外移入病例也出現第二、三型登革病毒，請市民務必提高警覺加強自身防蚊措施，尤其是曾經確診登革熱、長者及具有慢性病史者為登革熱重症的高風險族群，須特別注意如出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象或出血症兆應立即就醫治療，由於登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療，死亡率可高達20%以上，請上述高危險群的市民切勿自行在家服藥，應盡速就醫並主動告知相關病史。

衛福部疾管署羅一鈞副署長，5日再次南下視察南市安南區登革熱防治工作，並由安南區魏文貴區長及登革熱防治中心蘇世斌主任，陪同視察安南區勞工市場及百棟海砂屋空屋等高風險環境整頓情形，羅副署長特別呼籲，風災後一週為登革熱防治關鍵期，請民眾務必做好居家戶內外環境巡檢，清除積水容器，澈底落實「巡、倒、清、刷」，以減少病媒蚊孳生。防治中心蘇世斌主任亦說明，上週積極培訓之50名工兵夥伴，5日已投入各區登革熱化學防治行列，這群夥伴們的加入就如同及時雨一般，大幅提升南市化學防治量能，盼能發揮即戰力，與市府並肩作戰共同對抗登革熱，保衛台南市民健康。

台南市防治中心蘇世斌主任也籲請民眾，風災後因戶外產生許多積水容器，社區病媒蚊密度可能上升，請民眾在家也要注意自身防蚊措施，可透過穿著淺色長袖衣褲，使用捕蚊燈、蚊帳、防蚊掛片以及經衛生福利部核可之防蚊液等防蚊措施，避免被病媒蚊叮咬。另亦再次提醒，登革熱疫情持續嚴峻，請民眾把握天氣放晴時，儘快巡視家戶內外環境，清除積水容器，特別是常見的花瓶、底盤、水桶及桶蓋、帆布及天溝等，務必加強巡檢，只要0.5公分積水就會變成病媒蚊孳生大溫床，全民共同落實孳清，才能遏止登革熱疫情蔓延。

台南市衛生局持續落實社區孳生源清除及稽查任務，9月2日於南區共調查233戶、其中陽性戶4戶，查獲41個積水容器、4個陽性容器，衛教260人次，開立4張舉發單。為能積極找出潛在病例，鼓勵民眾主動前往篩檢，台南市37區衛生所皆有提供登革熱快篩採檢服務，如有疑似症狀民眾前往衛生所篩檢即贈送精美宣導品一份，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或06-3366366防疫專線。