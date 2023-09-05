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一人雞蛋進口商、一人董監事土置場　姚正玉：政府吃農漁民夠夠

▲台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，除一人雞蛋進口商，也有一人土置場，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。

▲台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉表示，8月中，時代力量立委陳椒華以「佳怡」土方堆置場危害北門區「網紋洋香瓜」，抗議土資場污染農地、破壞底下的鹽份改良管，影響地洋香瓜生長，瓜農組成自救會反對土資場的申設，並要求台南市政府撤銷土資場的許可。而不只北門，她接受陳情，安南區養殖漁塭近年來也面臨土置場的環境污染，侵蝕安南區的養殖業。

▲台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉說，日前卻台南市區漁會產銷班養殖面積有5百多甲，班長郭清連率20多位班員強抗議城西段482、483、336、161、615號土置場長期以來塵土風揚、 污染水源，影響他們的養殖，向市府陳情抗議，至今也只得到一句「土置場有合法許可」。

姚正玉表示，這幾年政府放任光電入侵漁塭農地，什麼漁電共生，實際走一趟漁塭就知道，根本是「電生魚死」，而安南區漁塭雖比較少光電板，但土置場設在養殖區內，問題也愈來愈嚴重，風砂走石，空氣污染，下雨土方流失到漁塭內，養殖水源嚴重被污染。

▲台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據養殖班第3班班長郭清連表示，放養1百個蛤仔，存活不到20個，死的蛤殼還要雇工清理，養殖做30幾年，沒像這幾年被土置場害得這麼慘。

▲台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市立委參選人姚正玉表示，光電入侵台南市農地魚塭之外，土置場也成危害農漁業的殺手，這個政府實在太鴨霸，吃農漁民夠夠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉說，經查土置場「富勝寶」有限公司的董監事也只有一人，實在神通廣大，可以讓市府犧牲漁民、養殖漁業而發給許可證。姚正玉強調，明明是養殖區竟許可設土置場，實在是「乞丐趕廟公」，這個政府無視農漁民死活，實在很不良，也太殘忍了。

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