疑釣客丟棄釣線惹禍　台南北門騎士路過慘遭「割喉」

▲1名機車騎士，5日下午騎機車經過北門區保吉里台17線鯤鯓橋附近時，疑被廢棄釣線勒劃出一條長長紅色「勒痕」，幸好當時車速不快，否則後果不堪設想。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市北門區5日傍晚發生1起騎士行車時，疑被釣線勒頸意外，民眾騎車經過該處時，頸部被線狀物勒劃出一條細長「紅線」，幸無大礙，但受驚嚇；北門區保吉里長王忠城指出，初步了解疑為釣客丟棄的釣線，學甲分局警方指出，將加強巡羅，勸離釣客，以免影響人車安全。

▲▼1名機車騎士，5日下午騎機車經過北門區保吉里台17線鯤鯓橋附近時，疑被廢棄釣線勒劃出一條長長紅色「勒痕」，幸好當時車速不快，否則後果不堪設想。（圖／記者林東良翻攝）



據了解，5日下午5時多，當事人騎機車經過北門區保吉里台17線鯤鯓橋附近時，感到頸部有刺痛，停下車子發現頸部竟被勒劃出一條長長的紅色「勒痕」，幸好當時車速不快，否則後果不堪設想。

北門區保吉里長王忠城指出，騎士疑被丟棄的釣魚線勒傷，幸好只有皮肉傷並無大礙。台南市消防局並無接獲該起事件救護送醫報案。

▲台南市警學甲分局北門分駐所所長蘇傳舜指出，警方將加強巡邏勸離釣客，以免發生類似情事影響人車安全。

學甲分局北門分駐所所長蘇傳舜指出，警方並未接獲報案，犯悉此事後有主動前往勘查，該處入夜人車稀少，偶有釣客前往該處垂釣，警方將加強巡邏，勸離釣客，以免發生類似情事影響人車安全。