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海葵颱風重創台東　災前大遷徙...生態工作者：烏龜螃蟹早就知道

▲風災前高雄紀錄到不明死因的厚圓澤蟹。(台灣動物路死觀察網黃生全／提供）

▲風災前高雄紀錄到不明死因的厚圓澤蟹。(台灣動物路死觀察網黃生全／提供）

記者楊漢聲/台東報導

海葵颱風成為台灣4年多來第一個登陸的颱風，並在台東、高雄、屏東留下災情，尤其是台東的縱谷地區更是嚴重，多處路樹倒塌，村落停水停電，而生態工作者林耿弘於本次颱風有驚人的發現，某些動物的異常遷徙行為，可以提早預判颱風的影響範圍和程度，從本次颱風更獲得初步驗證。

熊良心生態公司執行長林耿弘表示，在9月1日、2日中央氣象局尚未精確判斷颱風登陸位置及路徑時，自己的團隊分別在台東鹿野、利吉等地觀察到台灣斑龜、拉氏清溪蟹，出現大規模遷徙現象，而197縣道的路殺數量也增加了不少，合理預判這些動物應是預知棲地將受颱風嚴重影響，故提早遷徙避災，颱風過後鹿野、利吉災情嚴重，更是驗證了自己的推估。

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透過台灣動物路死觀察網數據顯示，台灣斑龜於颱風登陸前2周共有17隻個體遭路殺，是平常8倍之多，記錄位置分別在富里、高雄和屏東等地，與本次海葵颱風致災範圍精準相符，而斑龜路殺數量最多為9月1號，在屏東鹽埔共紀錄到4隻之多，合理推估災區斑龜們提早兩周遷徙避災。

而溪蟹科的路殺數據也恰好印證此觀點，從海葵颱風登陸往前推一周，共紀錄到9筆路殺，其數量亦比平常增加了9倍之多，位置集中於高雄岡山，最高數量日期為8月28日，當天就調查到5隻厚圓澤蟹死亡紀錄。

林耿弘說，各國的傳說中有各種動物可以預知天災，例如螃蟹可以預知颱風，泥鰍可以預知氣象，烏龜可以預知降雨等民俗故事，從本次海葵颱風，不論是自己團隊的野外觀察，或是台灣動物路死觀察網的數據，都顯示可以從動物反常遷徙行為推出可能受颱風影響範圍，尤其是習慣穴居的斑龜和溪蟹科數據相對明顯，和各國傳說不謀而合。

目前世界各國紛紛投入動物行為預知天災相關研究，但國內目前仍缺乏大規模系統性的調查，以現有數據尚無法用科學的角度來證明動物行為對颱風預知程度，林耿弘也呼籲，以國家防災角度來看，除了現有科學技術投入監測外，或許未來防災單位可以納入動物行為研究，透過災前動物反常行為、遷徙行為累積數據，與現有防災科技結合，發展出一套全球第一的天災示警系統。

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