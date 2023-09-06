輕颱鴛鴦一路向北！　日本氣象廳：7日至8日「最靠近東京」

▲氣象廳預估鴛鴦將在7日至8日間最靠近關東地區。（圖／日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

第13號颱風鴛鴦5日晚間形成，根據日本氣象廳預測路徑，鴛鴦目前正在日本南部一路朝東北偏北方移動，預計7日至8日間最靠近關東地區，當地從今（6日）開始就會下起大雨，前往東京旅遊的民眾需多加注意。

鴛鴦6日上午在日本南部外海，以每小時15公里的速度朝東北偏北移動，中心氣壓為1000百帕，中心最大風速為每秒18公尺，瞬間最大風速為每秒25公尺；由於颱風強度不大，未帶有強烈暴風帶，預估未來強度也不會升級，在10日後有機會減弱為熱帶性低氣壓。

鴛鴦預計在7日至8日間最接近日本關東地區，由於鋒面從關東地區南下，從6日中午開始至7日上午，關東南部地區可能降下大雨、北部地區可能出現暴雨，可能導致駕駛視線不佳，民眾需多加留意；部分地區7日白天會是好天氣，但8日又會開始降雨。

台灣中央氣象局預報員黃恩鴻5日晚間表示，輕颱鴛鴦距離台灣遙遠，對台灣沒有影響，由於環境條件不佳，發展強度有限；除鴛鴦颱風外，未來一周暫時無其他熱帶系統發展。