未來一周降雨3變化！一圖看午後雷雨熱區　下周雨勢趨緩

▲周三到周五各地嚴防午後雷陣雨。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受低壓帶影響，未來一周降雨將出現三階段變化，今天(6日)到周五(8日)各地嚴防午後局部大雨或短延時豪雨；周六(9日)偏北風影響，中部以北降雨緩和，花東、南部和離島有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨中南部有較大雨勢；下周北風影響，桃園以北、東半部有雨，新竹到屏東可見陽光。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，低壓帶影響下，今天到周五，金馬以及中午後各地易有局部大雨和短延時豪雨，周末風場改變，降雨型態將出現變化。

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伍婉華說明，今天中午後有旺盛對流雲系發展，氣象局隨時會發大雨或豪雨特報，預估影響到周五，金馬、東半部、中南部和北部山區有明顯降雨，中午後容易有局部大雨和短延時豪雨。

周六降雨型態又會出現改變，伍婉華表示，周六偏北風影響，中北部降雨型態緩和，周六預估花東地區、南部、澎湖、金門有短暫性陣雨與雷雨，基隆、東北部有零星降雨，中午後有午後陣雨，中南部容易有比較大雨勢。

▲未來一周降雨趨勢三階段變化。（圖／氣象局）

下周在北風影響下，伍婉華指出，下周桃園以北、東半部、恆春半島、金馬亦有短暫降雨，新竹到屏東可見陽光。

伍婉華提醒，未來幾天中午後要小心明顯降雨帶來不方便，因山區山區降雨加上地震，地質不穩定，提醒不要前往山區和溪谷活動。

至於未來一周溫度，伍婉華表示，未來一周天氣不會太炎熱，今天高溫西部有33度，東部、澎湖31度，金馬高溫28到29度；周六開始北方有較涼空氣，北部、東北部溫度會稍降。

鴛鴦颱風今天上午8點位台北東方1170公里海面上，往日本南方海面移動，對台灣天氣不會有影響。