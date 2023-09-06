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鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天到周五水氣最多，午後防豪大雨！氣象專家吳德榮提醒，今日至周五午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」；輕度颱風鴛鴦以時速32公里飛快向東北方前進，對台無威脅。

中央氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五水氣較多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部、東半部和各地山區留意有大雨或短延時豪雨機率；周六水氣稍減少，東部、東南部和南部有些降雨，其他地區留意午後雷陣雨；周日到下周二吹東北風，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，背風側午後有局部短暫陣雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，輕度颱風鴛鴦強度沒很強，未來往東北，偏向日本南方海面前進，不會影響台灣。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五受季風低壓環流影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

▼鴛鴦颱風不侵台。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮分析，周六季風低壓的水氣帶漸往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，北台灣天氣穩定、晴時多雲；周日至下周二微弱東北風影響，除了迎風面東北部偶有局部短暫雨的機率，各地天氣穩定、晴時多雲，周六起早晚氣溫稍降。

吳德榮表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖、最新歐洲系集模式模擬皆顯示，第13號颱風鴛鴦在琉球東南方海面，順著「導引氣流」（西風槽前與太平洋高壓西北側所形成的強風帶），以時速32公里飛快向東北方前進，對台無威脅，其邊緣擦過日本東側近海，是否會影響陸地？再觀察。

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