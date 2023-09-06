劇烈午後雷雨再襲3天　周末又有熱帶擾動發展

▲周三到周五台灣處大低壓帶，午後有局部大雷雨。（圖／天氣風險）

記者李姿慧／台北報導

鴛鴦颱風昨（5日）晚生成，對台灣天氣無影響，不過台灣處低壓帶，今起到周五前除有局部短暫陣雨外，午後對流旺盛將有局部大雷雨；周六後轉偏北風環境，桃園以北將有降雨，南部可能有局部午後雷陣雨。另周末又有低壓系統發展可能。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，昨天晚上在台灣東方海面的熱帶性低氣壓發展為今年第13號颱風「鴛鴦」，預計會往東北方向移動接近日本南方海面，對台灣天氣沒有直接影響。

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即便鴛鴦颱風對台灣天氣沒有影響，不過未來天氣仍不穩定，歐宗學指出，今天台灣處在南北風交界中，也算是低壓帶範圍，大氣依然不是很穩定，除不定時會有些局部短暫陣雨外，午後對流雲系發展可能還是相當旺盛，仍有局部大雷雨發生機會，由於颱風才剛離開，山區地質狀況可能還不是很穩定，加上昨天中南部地區也發生有感地震，近期暫時不要前往山區或是溪谷河床遊玩。

歐宗學預估，類似低壓帶不穩定天氣可能持續到周五，周六以後琉球海域到台灣北方海面一帶可能有低壓系統發展，離台灣還有一段距離，並不一定會有明顯直接影響，但會改變台灣附近這種南北風交會的不穩定環境，轉為偏北風環境為主，各地天氣會穩定許多轉為多雲到晴，但桃園以北可能會有些迎風面降雨，另外背風側南部可能會有局部午後雷陣雨。