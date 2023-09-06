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觀察組織：烏克蘭2022年集束彈藥死傷逾900人

▲俄羅斯早從去年就在烏克蘭境內動用集束彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯早從去年就在烏克蘭境內動用集束彈藥轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦5日綜合外電報導

觀察組織「集束彈藥聯合會」今天表示，俄羅斯廣為使用普遍遭禁的集束彈藥，推升全球相關死傷人數創新高紀錄，去年光是在烏克蘭就釀成逾900人死傷。

法新社報導，集束彈藥聯合會（Cluster Munition Coalition）今天發表年度報告指出，自從去年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯「廣泛」使用舊集束彈藥庫存並開發新的集束彈藥。烏克蘭軍隊也使用這類武器，但「規模較小」。

根據報告，過去幾年未記錄任何集束彈藥死傷的烏克蘭去年通報916起死傷，受到影響的大多是平民。

全球2022年集束彈藥死傷人數攀至1172人，創下集束彈藥聯合會2010年開始進行通報以來的最高年度數據。

集束彈藥可以由飛機投放或火砲發射，然後在半空中爆炸，散落的子炸彈會在廣大區域造成傷害。集束彈藥去年在烏克蘭造成的死傷幾乎都肇因於攻擊事件。

這份年度報告的共同作者波西（Loren Persi）告訴法新社，烏克蘭境內集束彈藥的被害人大多是平民。

根據集束彈藥聯合會數據，烏克蘭死傷人數中有855人是平民，占了93.3%，另外有58名軍人和3名排雷人員。

除烏克蘭之外，集束彈藥攻擊事件去年也發生在敘利亞和緬甸。這3個國家死傷人數總計達987人。

根據年度報告，這3個國家以及亞塞拜然、伊拉克、寮國、黎巴嫩、葉門共有至少185人因集束彈藥殘留物爆炸而死亡或受傷。

俄羅斯、烏克蘭、敘利亞和緬甸都未簽署國際「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions），公約內容禁止生產、儲備、使用和轉移這種武器。

美國也不是「集束彈藥公約」簽署國，華府7月決定提供基輔集束彈藥，引發外界廣泛譴責聲浪。

參與編輯這份年度報告的人權觀察（Human Rights Watch）軍控倡議主任魏爾漢（Mary Wareham）指出：「鑑於文獻記載對平民造成的傷害以及多數國家已經禁止這類武器的事實，最近再有集束彈藥移轉和使用的情況令人嚴重關切。」

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