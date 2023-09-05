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俄國「末日將軍」蘇洛維金傳獲釋　最新相片曝光

▲▼俄羅斯「末日將軍」蘇洛維金。（圖／路透）

▲俄羅斯「末日將軍」蘇洛維金。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍將領蘇洛維金（Sergei Surovikin）曾在敘利亞以殘暴的野蠻戰略聞名，因此獲得「末日將軍」稱號，去年10月至今年1月更曾擔任俄軍在烏克蘭行動的總指揮官，然而在瓦格納集團領導人普里格津發動兵變後，便傳遭到軟禁，普里格津8月23日墜機身亡後，更被解除職務；不過，消息人士指出，蘇洛維金已經獲釋。

根據《紐約時報》、《路透社》，兩名美國官員與一名俄羅斯國防部關係人士要求匿名，他們透露在瓦格納集團兵變後遭到拘留的「末日將軍」蘇洛維金，最近似乎已經從正式拘留中獲釋，然而目前尚不清楚莫斯科當局是否對蘇洛維金的行動加諸任何限制，而蘇洛維金獲釋的時間點也相當敏感，因為普里格津已於8月23日墜機身亡。

俄羅斯國防部要求匿名的關係人士透露，雖然蘇洛維金仍舊保留了他的軍銜，嚴格來說還算是一名軍官，不過目前他並無任何職務。據悉，蘇洛維金8月23日被解除「航空太空軍司令」的職務，而在他被傳遭到當局軟禁後，便未曾在公開場合上露面。

▲▼俄羅斯獨立記者透露，蘇洛維金已從拘留獲釋。（圖／路透）

▲俄羅斯獨立記者透露，蘇洛維金已從拘留獲釋。（圖／路透）

報導指出，俄羅斯著名獨立記者、《莫斯科之聲》廣播電台前總編輯維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）於當地時間4日晚間在社群平台Telegram發佈一張相片，一名帶著墨鏡和帽子、穿著鈕扣襯衫，長相疑似為蘇洛維金的男子，正和一名疑似為蘇洛維金妻子安娜的女子在一道爬滿長春藤的牆前並肩行走，不過相片並未透露拍攝地點等線索。

維涅狄克托夫發文表示，「蘇洛維金將軍出去了，他還活著、健康，和他在莫斯科的家人們一起。他正在休假，聽命於國防部。」

據悉，蘇洛維金和普里格津在敘利亞行動中結識，當時蘇洛維金擔任俄軍在敘利亞的最高指揮官，而蘇洛維金去年10月至今年1月在烏克蘭擔任指揮官時，俄軍從赫爾松撤出、轉向防禦戰略，同時修建被稱為「蘇洛維金防線」的巨大防禦牆。

蘇洛維金曾獲普里格津稱讚「最有擔當的俄軍將領」，不過今年1月蘇洛維金遭到克里姆林宮邊緣化後，普里格津開始失去權力，同時與俄國國防部長蕭依古發生衝突，瓦格納集團在奪取巴赫姆特時損失慘重，最後普里格津發動兵變，而蘇洛維金也知情，在俄羅斯當局發布的影像中，蘇洛維金要求瓦格納集團放下武器。

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