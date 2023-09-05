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路透曝：美國將交付烏克蘭「貧鈾彈」　美官員證實

▲▼M1A2「艾布蘭」主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲路透社披露，美國新軍援，將提供烏克蘭貧鈾彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據路透社看到的文件，美國總統拜登政府將首次對烏克蘭交付有爭議性、具穿透裝甲能力的含貧鈾彈藥。此事也獲兩名美方官員證實。

路透社報導，可幫助摧毀俄羅斯坦克的這種子彈是將於下週公布的對烏克蘭新軍事援助方案的一部分。根據熟知此事人士指出，可以從美國的艾布蘭坦克（Abrams）上發射的這種彈藥可望於數週內交付烏克蘭。

其中一名官員表示，視方案內容，新援助方案價值介於2億4000萬美元到3億7500萬美元間。

官員指出，方案的價值和內容尚未定案。白宮尚未回應評要求。

雖然英國已於今年初對烏克蘭交付貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）彈藥，上述新援助方案將是華府首度對基輔提供這種彈藥，很可能引起爭議。在此之前，拜登政府也不顧可能對平民構成危險的外界疑慮，決定對烏克蘭提供集束彈藥。

貧鈾彈一直是引發激烈辯論的主題之一，國際禁止鈾武器聯盟（International Coalition to Ban Uranium Weapons）等提出反對意見的機構表示，攝入或吸入貧鈾粉塵會造成嚴重的健康風險，包括癌症與先天缺陷。

貧鈾是鈾濃縮的副產物，由於有極高密度特性，能用來製造彈藥，讓彈藥能輕易穿透裝甲金屬板，並可在灼熱的灰塵與金屬中自燃。

貧鈾具有放射性，但比天然鈾相對低得多；不過，貧鈾的微粒可停留很長一段時間。

美國在1990年與2003年的波斯灣戰爭，以及北大西洋公約組織（NATO）1999年轟炸南斯拉夫時，都曾大量使用貧鈾彈。

聯合國旗下「國際原子能總署」（International Atomic Energy Agency）表示，在前南斯拉夫、科威特、伊拉克與黎巴嫩進行的研究結果顯示，「在環境中消散的貧鈾殘留物，不會對受影響地區的人口造成輻射危害」。

不過，這種輻射物質可能會提高烏克蘭戰後大規模清理工作的難度。烏克蘭有部分地區已布滿集束彈藥和其他彈藥的未爆彈與數十萬枚人員殺傷地雷。

自從俄羅斯去年2月全面入侵以來，對烏克蘭的安全援助總額已逾430億美元。

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