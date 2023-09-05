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金正恩最快下周會晤普丁！搭「防彈列車」抵海參崴　談判武器交易

▲▼金正恩光復節（15日）致函給普丁，提起去年朝俄會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩最快下周訪俄，會晤俄國總統普丁，兩人曾於2019年4月會晤。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美媒《紐約時報》引述美國政府關係人士說法指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩將於9月底前、且不排除最快在下周搭乘防彈裝甲列車前往俄羅斯海參崴，會晤俄國總統普丁，兩人將商定北韓武器出口俄國事宜，而稍早南韓情報機構也透露，俄國國防部長蕭依古7月底訪問平壤時，曾提議讓北韓和俄國舉行聯合軍演。

根據南韓《韓聯社》，假若此次金正恩敲定下周訪問俄國海參崴，將會是2019年4月金正恩訪俄會晤普丁以後，睽違4年的俄國訪問行程，美國政府消息人士向該報透露，美國政府先前已取得情報，內容為金正恩其實盼望過朝俄兩國領袖間的協商，針對武器交易進行談判，而在蕭依古訪朝以後，金正恩和普丁持續透過書信聯繫。

俄羅斯海參崴將於本月10至13日舉行「東方經濟論壇」（EEF），金正恩可能計畫出席，並在該場合與普丁會晤，不過報導也不排除兩人在俄國首都莫斯會晤的可能性。

▼金正恩曾陪同俄國國防部長蕭依古參訪北韓武裝裝備展示會，介紹北韓研發的新型武器。（圖／路透）

▲▼金正恩曾陪同俄國國防部長蕭依古參訪北韓武裝裝備展示會，介紹北韓研發的新型武器。（圖／路透）

▲▼金正恩和俄國國防部長蕭依古在閱兵主席台上交談。（圖／路透）

▲金正恩和俄國國防部長蕭依古在閱兵主席台上交談。（圖／路透）

美國政府關係人士表示，依據朝俄兩國武器交易協商計畫，俄軍可以從北韓取得用來投入俄烏戰爭、數量龐大的彈藥，包括俄軍希望取得的反坦克飛彈；而有鑑於北韓近來連續2次發射軍事偵察衛星失敗，北韓在此次交易中可望從俄國換取衛星、核動力潛艇等相關尖端技術以及糧食支援。

除此之外，金正恩在出席完東方經濟論壇，也可能前往位於海參崴的俄羅斯聯邦海軍太平洋艦隊第33號碼頭，以及前往距離海參崴1500公里遠的東方太空發射場，該太空發射場為俄國2016年興建，用來降低對哈薩克拜科努爾太空發射場的依賴程度。

《紐約時報》進一步指出，北韓政府8月底曾派出由20多名人士所組成的代表團，先是從平壤搭乘列車前往海參崴，再從海參崴搭機飛抵莫斯科，顯示金正恩可能已經在計畫訪俄行程，因為代表團成員包括負責最高領導人維安工作的人員，而金正恩睽違4年的訪俄行程，也可能是蕭依古7月27日訪問平壤參加北韓戰勝節閱兵時，向金正恩提出的建議。

針對《韓聯社》對於《紐約時報》金正恩訪俄消息的相關提問，美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）強調，「就像我們過去多次公開警告，俄羅斯和北韓之間正積極進行武器交易協商。」

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