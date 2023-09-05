烏克蘭2萬士兵戰傷截肢　規模創第一次世界大戰以來最大





▲烏克蘭戰傷截肢的士兵已多達2萬人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭至今，保家衛國的烏克蘭戰士已有近2萬人因受傷被截肢，其中許多士兵還同時因在前線受的精神創傷所苦，如此規模對歐洲來說，是1914年至1918年第一次世界大戰以來從未看過的，以美國尺度而言，則是19世紀南北戰爭以來最嚴重的。

美聯社報導，部分截肢了的士兵仍能清楚記得受創的瞬間，像是被反坦克地雷伏擊、空中炸彈、飛彈、或是砲彈碎片，有些人則對事發當下一片空白。

拜亞克（Vitaliy Bilyak）清瘦身軀上的傷疤像蜘蛛網，蔓延到膝蓋上方停止，因為膝蓋以下已經被截肢。今年4月22日，他所屬的車輛在戰場上遭遇反坦克地雷伏擊，長達6周的昏迷期間，醫護為拜亞克進行了超過10次手術，包括他的下巴、手部以及腳跟。

「當我醒來，我感覺像是重生了，從死後的世界返回人間」，拜亞克才正展開漫長復健的旅程，他還不知道什麼時候可以裝上義肢。

傘兵尤爾朱克（Mykhailo Yurchuk）則是在戰事開打第一周，就在東北戰略重鎮伊久姆負傷，他的弟兄們將他放上一把梯子，協力將他抬離戰場到安全處，他們走了一個小時。他回憶當下巨大的痛苦，讓他有了乾脆一顆手榴彈結束一切的念頭，當他陷入昏迷時，一名醫官拒絕離開他身邊，緊緊握住他的手，一直到他進了加護病房醒來時，那名醫官仍然陪伴在他身旁。

尤爾朱克記得自己說，「謝謝你握住我的手」。醫官回答，「我擔心你會把針拔掉。」尤爾朱克的左臂沒了，右腿膝下也必須截肢。

尤爾朱克歷劫歸來，之後的18個月裡，他重新在身體與精神上找回平衡，甚至在復健醫院裡遇見了一名願意成為他妻子的女性志工。裝了純黑色義肢的他，如今帶著襁褓中的女兒去散步時，沒有一丁點猶豫。

還有其他1萬9000多名與尤爾朱克和拜亞克類似遭遇的烏克蘭士兵，都在面臨著負傷從前線退下之後的種種不便與創傷。職業生涯中已經與數百名截肢士兵談話過的梅修（Mayhew）表示，對於許多截肢的人來說，學習與痛苦相處是最困難的事，與義肢磨合的痛、傷口的痛、爆炸衝擊波持久不散的影響，還有許多人正在面對毀容與重建容貌的手術。

創傷後症候群（PTSD）與爆炸帶來的傷與痛，是很難各個擊破的，當精神創傷伴隨身體受傷而來時，兩者是無法分開的。