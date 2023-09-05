基隆嶼國際磯釣賽熱血對決　謝國樑攜手沈文程廣邀各路好手

▲基隆市長謝國樑與磯釣大使沈文程為「2023基隆嶼國際磯釣賽」進行宣傳。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

眾所矚目「2023基隆嶼國際磯釣賽」，將於10月14、15日隆重登場！市長謝國樑今（5日）在記者會上，與磯釣大使沈文程、臺灣釣具展業協進會及裁判群一同為今年賽事揭開序幕，並公開今年賽事規則，邀請全國及國外磯釣好手共襄盛舉。

謝國樑首先感謝「沈哥」沈文程一起推廣基隆的磯釣運動，並表示基隆嶼國際磯釣賽最重要的是凸顯基隆豐富的海洋資源，未來將努力推動觀光娛樂跟海洋融合的政策，期許透過磯釣賽，讓更多選手嶄露頭角，也讓更多人探索基隆的海洋之美。

市府產發處表示，基隆嶼向來是磯釣釣友的夢幻釣點，得天獨厚的火山岩地質及洋流匯聚的豐沛魚源，為亞洲國家中難得的磯釣天堂。因此，今年吸引了包括馬來西亞、香港等地的釣友詢問並表達參賽意願。另外，今年裁判由歷屆磯釣賽的優勝選手組成，陣容專業及堅強，有傳承及鼓勵後起之秀的目的，期待每屆磯釣賽都能新人輩出，再創新的佳績。

產發處補充，今年賽制採選手肯定的個人賽及團體積分對抗賽二種賽事，不僅鼓勵賽隊參賽爭取釣隊榮譽，也同時能保有個人績分表現的獨有佳績，團體賽每組3人，上限20組。個人及團體賽參賽人數上限為84人。在個人賽獎金部分，個人賽前三名獎金分別是1至3萬元，第五名至第八名及三項大尾獎（白毛、黑毛、刺尾鯛科），獎金皆為5000元；而團體賽部分，前三名獎金也是1至3萬元。

本屆賽事贊助廠商也熱情響應，包括ETUOH漁拓釣具、Shimano三司達企業、Okuma寶熊釣具、Daiwa大和企業、東江釣具、HCF新慶發國際、滿點生技等漁釣具業者。此外，許多國內品牌也加入贊助行列，如海聖威生技、廣吉食品、臺虎精釀和新萬仁、上山採藥等品牌都響應參與共同支持基隆磯釣賽事，總贊助選手禮及摸彩商品價值將近30萬元。

基隆嶼國際磯釣賽為磯釣界著名的賽事，本年度基隆嶼國際磯釣賽將在10月14日、15日正式登場，名額有限，個人賽及團體賽總參賽選手上限為84人，每人報名費3500元，外國選手2000元，獎金及摸彩品豐富，今年的總獎金及贊助商品合計價值已超過50萬元，創歷年新高。

選手們不僅能透過賽事與釣友切磋交流，還有機會獲得豐厚的獎勵，歡迎各路磯釣好手前來以竿會友，共同參與一年一度的磯釣盛事，共同推廣台灣釣魚運動，讓世界看見「台灣龍珠」基隆嶼的美麗。今年磯釣賽將於明（6日）上午10點開放報名，更多活動資訊請上「基隆嶼國際磯釣賽」活動官網官方網站或「潮嚮 ‧ 山海基隆」臉書粉專查詢。